Arany és fekete: az egyik jó hír, a másik nagyon nem. De melyik, melyik?

Ez a fekete most jó hírnek számított

És akkor vissza az ígérethez, miszerint foglalkozunk még a színnel, ami örömet okozott valakinek nem is olyan régen. Egy koromfekete, nem gyakori erdei állatot sikerült lencsevégre kapni. Ritka és lenyűgöző látványban volt része annak, aki október közepén a Bükk hegységben kirándult. Az erdei sikló látvány nem szokatlan errefelé, na de ilyen színben? Ebben a cikkben leírtunk mindent, amit a különleges találkozásról tudni lehet.