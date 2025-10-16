31 perce
Arany és fekete: az egyik jó hír, a másik nagyon nem. De melyik, melyik?
Két szín, amelyik közül csak az egyik jellemzi az ősz közepét, mégis mindkettő a napokban kapott rendkívüli figyelmet térségünkben. Az egyik a Bükk hegységben túrázóknál, a másik Tokaji borvidék lankáin beszédtéma.
A fekete és arany közül az egyik egy aktuálisan megjelent, rettegett betegség színe térségünkben. Július óta tartottak attól a gazdák, hogy a fertőzés eléri a Tokaji borvidéket. Mostanra beigazolódott a félelem, a Nébih laboratóriuma Bodrogkeresztúr térségében kimutatta az aranyszínű sárgaságot. Hogy mit reprezentál a fekete szín? Hamarosan visszatérünk rá, de most merüljünk el a szőlőbetegség részleteiben.
Ez a fekete most jó hírnek számított
És akkor vissza az ígérethez, miszerint foglalkozunk még a színnel, ami örömet okozott valakinek nem is olyan régen. Egy koromfekete, nem gyakori erdei állatot sikerült lencsevégre kapni. Ritka és lenyűgöző látványban volt része annak, aki október közepén a Bükk hegységben kirándult. Az erdei sikló látvány nem szokatlan errefelé, na de ilyen színben? Ebben a cikkben leírtunk mindent, amit a különleges találkozásról tudni lehet.