Beszédtéma

53 perce

Arany és fekete: az egyik jó hír, a másik nagyon nem. De melyik, melyik?

Két szín, amelyik közül csak az egyik jellemzi az ősz közepét, mégis mindkettő a napokban kapott rendkívüli figyelmet térségünkben. Az egyik a Bükk hegységben túrázóknál, a másik Tokaji borvidék lankáin beszédtéma.

Boon.hu

A fekete és arany közül az egyik egy aktuálisan megjelent, rettegett betegség színe térségünkben. Július óta tartottak attól a gazdák, hogy a fertőzés eléri a Tokaji borvidéket. Mostanra beigazolódott a félelem, a Nébih laboratóriuma Bodrogkeresztúr térségében kimutatta az aranyszínű sárgaságot. Hogy mit reprezentál a fekete szín? Hamarosan visszatérünk rá, de most merüljünk el a szőlőbetegség részleteiben.

tokaji borvidék
A Tokaji borvidéken komoly gond az arany Forrás:  MW

Nem a gyémántok feketék, vagy az ember arany, bár Jókai neve említésre került

Az Urbex Hungary csapata tíz éve egy különleges helyre merészkedett. Bejutottak egy évtizedek óta elhagyatott légvédelmi rakétabázisra a Bükk hegység peremén. A múlt árnyai Tardona környékén ma is kísértenek, ahol egykor a hidegháború legszigorúbban őrzött katonai területe állt. Na, de hogy keveredik ebbe Jókai Mór? Cikkünkből ez is kiderül.

Világ legdrágább Trabija nem a Tokaji borvidék autója

A Trabant 1963 óta létezik és akinek ma van ilyen retró-járgánya, akár milliókat is remélhet érte. Múcsonyba mentünk megnézni egyet, de helyette ötször annyi Wartburgot találtunk! Kelet-német „autócsodákat” és egyéb járműveket gyűjt az észak-borsodi testvérpár, akikkel az árról is beszélgettünk.

Ez a fekete most jó hírnek számított

És akkor vissza az ígérethez, miszerint foglalkozunk még a színnel, ami örömet okozott valakinek nem is olyan régen. Egy koromfekete, nem gyakori erdei állatot sikerült lencsevégre kapni. Ritka és lenyűgöző látványban volt része annak, aki október közepén a Bükk hegységben kirándult. Az erdei sikló látvány nem szokatlan errefelé, na de ilyen színben? Ebben a cikkben leírtunk mindent, amit a különleges találkozásról tudni lehet.


Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

