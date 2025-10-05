október 5., vasárnap

Aurél névnap

+12
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buli!

1 órája

Tokajban még a szőlő is lepergett. Bele a polgármesterek bora puttonyába - képek, videó

Címkék#hangulat#Borterasz#boon video#Szüreti Napok#program#polgármester

A pénteken kezdődött Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok a harmadik napon is kínál zenét, hagyományőrző programokat és kulináris élményeket egyaránt.

Boon.hu
Tokajban még a szőlő is lepergett. Bele a polgármesterek bora puttonyába - képek, videó

Látványos volt a felvonulás a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokon

Fotó: Vajda János

A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben október 3–5. között várta, várja a látogatókat, ahol a legjobb borok mellett színes programkavalkád biztosítja a jó hangulatot. A Bodrog-partján zene, szüreti felvonulás, hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások és éjszakába nyúló koncertek mind részei lesznek a fesztiválnak. 

szüreti napok
A szüreti napok keretében összeadták a polgármesterek borához szükséges szőlőt
Fotó: Vajda János

A szüreti napok nemcsak a régió híres borait mutatja be, hanem egyben kulturális kavalkád is. A háromnapos rendezvény a nagyszínpadi koncertektől a családi programokig mindenkinek kínál valami különlegeset, így a szüreti hangulat és Tokaj ikonikus borai együtt adják az őszi szezon egyik legnagyobb fesztiválélményét.

Szüreti napok: összeadták a szőlőt 

Fontos eleme volt a programnak a szombat délutáni látványos szüreti felvonulás, amelyet követően összeadták a polgármesterek bora készítéséhez szükséges szőlőt. Posta György, Tokaj független polgármestere beszédében kifejtette, a polgármesterek bora kezdeményezés a világon egyedülálló, amire büszkén tekintenek. 

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025-ben

Fotók: Vajda János

A fesztivál vasárnapi programja:  

  • 10.00–18.00 Népi játékok tere, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások 
  • 10.00 Alma együttes – Borterasz 
  • 11.00 Naninski és Figaro akrobatikus, zsonglőr műsora – Borterasz 
  • 14.00 Czabóka – Manóka – Borterasz 
  • 16.00 Brandnyúl – Borterasz

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu