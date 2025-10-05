Tokajban még a szőlő is lepergett. Bele a polgármesterek bora puttonyába - képek, videó

A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben október 3–5. között várta, várja a látogatókat, ahol a legjobb borok mellett színes programkavalkád biztosítja a jó hangulatot. A Bodrog-partján zene, szüreti felvonulás, hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások és éjszakába nyúló koncertek mind részei lesznek a fesztiválnak.

A szüreti napok keretében összeadták a polgármesterek borához szükséges szőlőt

Fotó: Vajda János

A szüreti napok nemcsak a régió híres borait mutatja be, hanem egyben kulturális kavalkád is. A háromnapos rendezvény a nagyszínpadi koncertektől a családi programokig mindenkinek kínál valami különlegeset, így a szüreti hangulat és Tokaj ikonikus borai együtt adják az őszi szezon egyik legnagyobb fesztiválélményét.

Szüreti napok: összeadták a szőlőt

Fontos eleme volt a programnak a szombat délutáni látványos szüreti felvonulás, amelyet követően összeadták a polgármesterek bora készítéséhez szükséges szőlőt. Posta György, Tokaj független polgármestere beszédében kifejtette, a polgármesterek bora kezdeményezés a világon egyedülálló, amire büszkén tekintenek.