1 órája
Tokajban még a szőlő is lepergett. Bele a polgármesterek bora puttonyába - képek, videó
A pénteken kezdődött Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok a harmadik napon is kínál zenét, hagyományőrző programokat és kulináris élményeket egyaránt.
Látványos volt a felvonulás a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokon
Fotó: Vajda János
A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben október 3–5. között várta, várja a látogatókat, ahol a legjobb borok mellett színes programkavalkád biztosítja a jó hangulatot. A Bodrog-partján zene, szüreti felvonulás, hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások és éjszakába nyúló koncertek mind részei lesznek a fesztiválnak.
A szüreti napok nemcsak a régió híres borait mutatja be, hanem egyben kulturális kavalkád is. A háromnapos rendezvény a nagyszínpadi koncertektől a családi programokig mindenkinek kínál valami különlegeset, így a szüreti hangulat és Tokaj ikonikus borai együtt adják az őszi szezon egyik legnagyobb fesztiválélményét.
Szüreti napok: összeadták a szőlőt
Fontos eleme volt a programnak a szombat délutáni látványos szüreti felvonulás, amelyet követően összeadták a polgármesterek bora készítéséhez szükséges szőlőt. Posta György, Tokaj független polgármestere beszédében kifejtette, a polgármesterek bora kezdeményezés a világon egyedülálló, amire büszkén tekintenek.
Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025-benFotók: Vajda János
A fesztivál vasárnapi programja:
- 10.00–18.00 Népi játékok tere, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások
- 10.00 Alma együttes – Borterasz
- 11.00 Naninski és Figaro akrobatikus, zsonglőr műsora – Borterasz
- 14.00 Czabóka – Manóka – Borterasz
- 16.00 Brandnyúl – Borterasz