Átadták a 325 milliós csarnokot, ami a diákok fejlődését szolgája

Tokajban ünnepélyes keretek között adták át a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Tehetséggondozó Általános Iskola tornacsarnokát, amely a Szerencsi Területi Központ fenntartásában működik. A csarnok 325 millió forintból, a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával újult meg. Az eseményen számos neves vendég vett részt, akik a sport, a tehetséggondozás és a közösségépítés fontosságát hangsúlyozták.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Tehetséggondozó Általános Iskola diákjai már az új csarnokban sportolhatnak Fotó: Takács József

Kézilabda mozgalom Tokajban

Az ünnepség Volczné Simka Marianna, az iskola igazgatójának köszöntőjével kezdődött. Ezt követően Dr. Koncz Zsófia államtitkár mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy az intézményben számos tehetséges diák tanul, akik nemcsak tanulmányi eredményeikkel, hanem sportteljesítményükkel is kiemelkednek. Emlékeztetett arra is, hogy a térség szülötte a 2004-ben a világ legjobb női kézilabdázójának választott Kulcsár Anita, akinek pályafutása példaként szolgálhat a fiatalok számára.

Ezt követően Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke szólt a megjelentekhez. Hangsúlyozta, hogy a sport és a művészet kiemelt szerepet játszik a gyermekek nevelésében és felkészítésében, valamint kiemelte: ebben a térségben rengeteget tesznek azért, hogy a diákok a lehető legjobb körülmények között fejlődhessenek.

Pitz András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgató-helyettese is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében megjegyezte, hogy nem hisz a véletlenekben: szimbolikusnak tartja, hogy a csarnok felújításának átadása éppen Kulcsár Anita születésnapjára esett. A híres kézilabdázó 1976. október 2‑án született, és 2005. január 19‑én autóbalesetben hunyt el. Hozzátette, hogy Tokajban és a környéken egyre erőteljesebben formálódik egy kézilabda-mozgalom, amelyhez a most átadott csarnok is kiváló bázist biztosít.

Az ünnepi beszédek sorát Posta György, Tokaj város polgármestere zárta, aki kiemelte: a település számára rendkívül fontos, hogy az intézmények folyamatosan fejlődjenek. Megköszönte a diákoknak és pedagógusoknak a türelmét, hiszen jól tudja, hogy egy felújítás időszaka sokszor kényelmetlenségekkel jár.