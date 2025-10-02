1 órája
Átadták a 325 milliós csarnokot, ami a diákok fejlődését szolgája
Ünnepélyesen átadták a megújult tornacsarnokot Tokajban. Műsorral készültek az iskola diákjai.
Tokajban ünnepélyes keretek között adták át a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Tehetséggondozó Általános Iskola tornacsarnokát, amely a Szerencsi Területi Központ fenntartásában működik. A csarnok 325 millió forintból, a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával újult meg. Az eseményen számos neves vendég vett részt, akik a sport, a tehetséggondozás és a közösségépítés fontosságát hangsúlyozták.
Kézilabda mozgalom Tokajban
Az ünnepség Volczné Simka Marianna, az iskola igazgatójának köszöntőjével kezdődött. Ezt követően Dr. Koncz Zsófia államtitkár mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy az intézményben számos tehetséges diák tanul, akik nemcsak tanulmányi eredményeikkel, hanem sportteljesítményükkel is kiemelkednek. Emlékeztetett arra is, hogy a térség szülötte a 2004-ben a világ legjobb női kézilabdázójának választott Kulcsár Anita, akinek pályafutása példaként szolgálhat a fiatalok számára.
Ezt követően Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke szólt a megjelentekhez. Hangsúlyozta, hogy a sport és a művészet kiemelt szerepet játszik a gyermekek nevelésében és felkészítésében, valamint kiemelte: ebben a térségben rengeteget tesznek azért, hogy a diákok a lehető legjobb körülmények között fejlődhessenek.
Pitz András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgató-helyettese is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében megjegyezte, hogy nem hisz a véletlenekben: szimbolikusnak tartja, hogy a csarnok felújításának átadása éppen Kulcsár Anita születésnapjára esett. A híres kézilabdázó 1976. október 2‑án született, és 2005. január 19‑én autóbalesetben hunyt el. Hozzátette, hogy Tokajban és a környéken egyre erőteljesebben formálódik egy kézilabda-mozgalom, amelyhez a most átadott csarnok is kiváló bázist biztosít.
Az ünnepi beszédek sorát Posta György, Tokaj város polgármestere zárta, aki kiemelte: a település számára rendkívül fontos, hogy az intézmények folyamatosan fejlődjenek. Megköszönte a diákoknak és pedagógusoknak a türelmét, hiszen jól tudja, hogy egy felújítás időszaka sokszor kényelmetlenségekkel jár.
A beszédek után az iskola tanulói adtak ünnepi műsort, majd a jelenlévők közösen vágták át a szalagot. Az átadást az egyházak képviselőinek áldása tette teljessé, ezt követően az átadott csarnokban egy sportműsor zárta méltó módon az eseményt.
Ózdon adták át a Neutrik Hungary 3,7 milliárdos beruházását – 260 új munkahely jön létre (fotók, videó)
Átadták a felújított útszakaszt Aszalón – Autópálya minőség, de a sebességkorlát továbbra is 50 kilométer/óra