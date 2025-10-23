8 órája
Szenzációs szelfipontokkal gazdagodik Tokaj
A Tokaji borvidék múltja és jelene pályázat legjobb grafikái három négyzetméteres mozaikokká válnak, amelyek hamarosan a város utcáit díszítik majd. A látványos alkotások új, szelfipontként hódító turisztikai látványosságként is életre keltik Tokaj legendáit.
Most még falon a díjnyertes alkotások, de hamarosan mozaikban, szelfipontként várják a látogatókat
Forrás: Csillagpont Rádió
Tokaj múltja nem poros emlék, hanem eleven inspiráció. A város és a Magyar Turisztikai Ügynökség közös pályázata fiatal művészeket hívott alkotásra: hogyan látnák ők a Tokaji borvidék gazdag örökségét a 21. század szemével? A legjobb nyolc grafika alapján készülő, monumentális mozaikok jövőre Tokaj történelmi negyedének különböző pontjain kapnak helyet, új színt adva a város arculatának és életének.
A művészet, a történelem és a turizmus találkozik Tokajban
A mozaikok nemcsak művészeti alkotások lesznek, hanem új turisztikai látványosságként is szolgálnak. A városvezetés abban bízik, hogy az installációk hamar népszerű szelfipontokká válnak, így a közösségi médiában is tovább öregbítik Tokaj hírnevét.
Tokaj öröksége újragondolva
A pályázók Tokaj város gazdag múltját és borkultúráját jeleníthették meg nyolc témakörben, a Tokaji várról, a gönci hordóról vagy éppen a Rákóczi-korszakról. A zsűri a kulturális illeszkedés, a látványvilág és az értékőrzés szempontjai alapján döntött a nyertes művekről.
Fontos volt, hogy a pályaművek esztétikailag és tartalmilag is tükrözzék Tokaj szellemiségét, ugyanakkor minden korosztály számára értelmezhető, illusztratív alkotások szülessenek
– mondta Dr. Bacsek Júlia zsűritag. Összesen 32 munka részesült elismerésben, 24 alkotó között. Nyolcan két művel is a legjobbak közé kerültek.
A mozaikok a jövőnek is üzennek
A díjátadón Posta György, Tokaj polgármestere kiemelte, hogy az elkészült mozaikok nem csupán a város arculatát gazdagítják, hanem maradandó értéket is képviselnek.
Tokaj kultúrája rendkívül fontos tényező borvidékünk és városunk turizmusában. Ezek az alkotások az utókor számára is művészeti örökséget jelentenek.
Koncz Zsófia országgyűlési képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Tokaj különleges helyet foglal el a magyar kultúrában.
Nem véletlen, hogy egyedüli városként szerepel név szerint a Himnuszban. Ez a projekt is bizonyítja, hogy Tokaj nemcsak borban, hanem kultúrában is páratlan.
A mesterséges intelligencia Tokaj szolgálatában
A 18–35 éves alkotók között voltak végzett művészek és felsőoktatási hallgatók is. Minden pályázónak két tervet kellett készítenie: az egyiket szabadon választhatta, a másik témát egy algoritmus határozta meg. A tervezés során mesterséges intelligencia használata is megengedett volt, így a pályaművek a hagyomány és innováció találkozását is megtestesítik.
Ezek az alkotások hidat képeznek Tokaj gazdag múltja és a jövő nemzedéke között
– hangsúlyozta Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.
Szelfipontok, amelyek történetet mesélnek
A mozaikok a Tokaji borvidék tradícióit és értékeit őrzik majd, miközben modern látványosságként új élményt nyújtanak a városba látogatóknak. A projekt szimbolikusan is összeköti a múlt tiszteletét a jelen kreativitásával, és egyben újabb lépés Tokaj célja felé, hogy Budapest és a Balaton után Magyarország harmadik legnépszerűbb turisztikai desztinációjává váljon.
