Szenzációs szelfipontokkal gazdagodik Tokaj

Tokaj öröksége újragondolva

A pályázók Tokaj város gazdag múltját és borkultúráját jeleníthették meg nyolc témakörben, a Tokaji várról, a gönci hordóról vagy éppen a Rákóczi-korszakról. A zsűri a kulturális illeszkedés, a látványvilág és az értékőrzés szempontjai alapján döntött a nyertes művekről.

Fontos volt, hogy a pályaművek esztétikailag és tartalmilag is tükrözzék Tokaj szellemiségét, ugyanakkor minden korosztály számára értelmezhető, illusztratív alkotások szülessenek

– mondta Dr. Bacsek Júlia zsűritag. Összesen 32 munka részesült elismerésben, 24 alkotó között. Nyolcan két művel is a legjobbak közé kerültek.

24 alkotót díjaztak

Forrás: Csillagpont Rádió

A mozaikok a jövőnek is üzennek

A díjátadón Posta György, Tokaj polgármestere kiemelte, hogy az elkészült mozaikok nem csupán a város arculatát gazdagítják, hanem maradandó értéket is képviselnek.

Tokaj kultúrája rendkívül fontos tényező borvidékünk és városunk turizmusában. Ezek az alkotások az utókor számára is művészeti örökséget jelentenek.

Koncz Zsófia országgyűlési képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Tokaj különleges helyet foglal el a magyar kultúrában.

Nem véletlen, hogy egyedüli városként szerepel név szerint a Himnuszban. Ez a projekt is bizonyítja, hogy Tokaj nemcsak borban, hanem kultúrában is páratlan.

A mesterséges intelligencia Tokaj szolgálatában

A 18–35 éves alkotók között voltak végzett művészek és felsőoktatási hallgatók is. Minden pályázónak két tervet kellett készítenie: az egyiket szabadon választhatta, a másik témát egy algoritmus határozta meg. A tervezés során mesterséges intelligencia használata is megengedett volt, így a pályaművek a hagyomány és innováció találkozását is megtestesítik.

Ezek az alkotások hidat képeznek Tokaj gazdag múltja és a jövő nemzedéke között

– hangsúlyozta Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.