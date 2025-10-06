október 6., hétfő

Ha elindul a vonat...

2 órája

Rosszul váltottak, rossz irányba ment a Tokaj InterCity – 80 perc késés lett a vége

Ritkán látott vasúti malőr borzolta az utasok idegeit pénteken. A Tokaj InterCity Mezőzombornál rossz irányba fordult, és Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé indult el. A hibát Bodrogkeresztúrnál vették észre, ahol végül visszafordították a vonatot – az utasok azonban több mint egy órát késtek.

Tokaj InterCity belső
A Tokaj InterCity rossz felé vette az irányt: váltóhiba lehetett az oka  Forrás:  MW

Nem mindennapi hiba történt péntek délután a kelet-magyarországi vasútvonalon: a Tokaj InterCity egyszerűen eltévedt. A vonat Mezőzombornál rossz irányt vett, és Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé haladt tovább – számolt be róla az RTL Híradó.

A szerelvényt végül a következő állomáson, Bodrogkeresztúrnál állították meg, ahol kiderült a tévedés. Egy, a közelben szolgálatban lévő magánvasúti mozdony ment a segítségére, amit rákapcsoltak a rossz irányba haladó vonatra, majd visszavontatták Mezőzomborra.

A Tokaj InterCity jelentős késést halmozott így fel

Az incidens nemcsak a Tokaj IC utasait érintette, hanem a teljes térségi vasúti közlekedést is felborította, jelentős, 80 perces késéseket okozva a vonalon.
Láber Attila, az uuuuu.hu vasútbarát portál szerkesztője az RTL Híradónak elmondta:

Egy magánvasúti mozdony, ami Mezőzomboron rendelkezésre állt, a rossz irányba haladt vonat után ment. Ezt rákapcsolták ott és visszavontatta Mezőzomborra ezt a vonatot.

A MÁV közleménye szerint az elsődleges vizsgálatok alapján emberi mulasztás történt: rossz irányba volt állítva a váltó, emiatt indult el téves irányba a Tokaj InterCity. A vasúttársaság vizsgálja az eset körülményeit, és ígéri, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy hasonló ne fordulhasson elő újra.
A vasúti közlekedés az eset után fokozatosan helyreállt, de az utasok közül sokan csak késő este érkeztek meg úti céljukhoz.

Google News

