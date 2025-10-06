2 órája
Rosszul váltottak, rossz irányba ment a Tokaj InterCity – 80 perc késés lett a vége
Ritkán látott vasúti malőr borzolta az utasok idegeit pénteken. A Tokaj InterCity Mezőzombornál rossz irányba fordult, és Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé indult el. A hibát Bodrogkeresztúrnál vették észre, ahol végül visszafordították a vonatot – az utasok azonban több mint egy órát késtek.
Ritkán látott vasúti malőr borzolta az utasok idegeit pénteken. A Tokaj InterCity Mezőzombornál rossz irányba fordult, és Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé indult el. A hibát Bodrogkeresztúrnál vették észre, ahol végül visszafordították a vonatot – az utasok azonban több mint egy órát késtek.
Nem mindennapi hiba történt péntek délután a kelet-magyarországi vasútvonalon: a Tokaj InterCity egyszerűen eltévedt. A vonat Mezőzombornál rossz irányt vett, és Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé haladt tovább – számolt be róla az RTL Híradó.
A szerelvényt végül a következő állomáson, Bodrogkeresztúrnál állították meg, ahol kiderült a tévedés. Egy, a közelben szolgálatban lévő magánvasúti mozdony ment a segítségére, amit rákapcsoltak a rossz irányba haladó vonatra, majd visszavontatták Mezőzomborra.
A Tokaj InterCity jelentős késést halmozott így fel
Az incidens nemcsak a Tokaj IC utasait érintette, hanem a teljes térségi vasúti közlekedést is felborította, jelentős, 80 perces késéseket okozva a vonalon.
Láber Attila, az uuuuu.hu vasútbarát portál szerkesztője az RTL Híradónak elmondta:
Egy magánvasúti mozdony, ami Mezőzomboron rendelkezésre állt, a rossz irányba haladt vonat után ment. Ezt rákapcsolták ott és visszavontatta Mezőzomborra ezt a vonatot.
A MÁV közleménye szerint az elsődleges vizsgálatok alapján emberi mulasztás történt: rossz irányba volt állítva a váltó, emiatt indult el téves irányba a Tokaj InterCity. A vasúttársaság vizsgálja az eset körülményeit, és ígéri, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy hasonló ne fordulhasson elő újra.
A vasúti közlekedés az eset után fokozatosan helyreállt, de az utasok közül sokan csak késő este érkeztek meg úti céljukhoz.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Emlékszik még Csank Jánosra? – Így látták mostanában Ózdon, egy különös kártyát tartva a kezében
Októbertől új szabály jön a határátkelőkön: ujjlenyomatot és arcképet is rögzítenek!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!