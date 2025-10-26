Tokajban furcsa vasszerkezetek jelentek meg – kiderült, mi készül a történelmi belvárosban (fotókkal)

Tokaj belvárosa teljesen új életre kel. Megújul a történelmi borvidék központja, beleértve a környező utcákat is. Kávézók, szálláshelyek, közösségi területek és éttermek nyílnak, valamint parkokat és zöldfelületeket is kialakítanak. A tokaji főtér megújítása a több mint tízmilliárdos projekt alapfeladata.

Egyre jobban kirajzolódik, milyen lesz Tokaj belvárosa

Új élet költözik Tokaj belvárosába

A legfontosabb cél, hogy Tokaj a világörökségi rangnak megfelelő környezetben, négyévszakos rendszerben fogadhassa a hazai és nemzetközi turistákat. A város vezetése azt reméli, hogy a beruházásoknak köszönhetően nemcsak több látogató érkezik majd, hanem egyre többen választják lakóhelyüknek is a történelmi települést. A fejlesztések egyben a turizmus élénkítését, a helyi gazdaság megerősítését és a kulturális örökség megőrzését is szolgálják.