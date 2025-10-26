2 órája
Tokajban furcsa vasszerkezetek jelentek meg – kiderült, mi készül a történelmi belvárosban (fotókkal)
Egyre jobban kirajzolódik a bor fővárosának új arca. Tokaj belvárosa a következő években olyan környezetté válik, amely méltó a város történelméhez és hírnevéhez. Nézzük, hol tartanak 2025 októberében!
Még szokatlan a vasszerkezetek látványa
Tokaj belvárosa teljesen új életre kel. Megújul a történelmi borvidék központja, beleértve a környező utcákat is. Kávézók, szálláshelyek, közösségi területek és éttermek nyílnak, valamint parkokat és zöldfelületeket is kialakítanak. A tokaji főtér megújítása a több mint tízmilliárdos projekt alapfeladata.
Új élet költözik Tokaj belvárosába
A legfontosabb cél, hogy Tokaj a világörökségi rangnak megfelelő környezetben, négyévszakos rendszerben fogadhassa a hazai és nemzetközi turistákat. A város vezetése azt reméli, hogy a beruházásoknak köszönhetően nemcsak több látogató érkezik majd, hanem egyre többen választják lakóhelyüknek is a történelmi települést. A fejlesztések egyben a turizmus élénkítését, a helyi gazdaság megerősítését és a kulturális örökség megőrzését is szolgálják.
A tokaji főtérről eltüntették a szocreál áruházat
A felújítás talán leglátványosabb része, hogy megszabadultak a főteret csúfító szocreál áruházépülettől, az üresen álló Tokaj Áruháztól. 2023 novemberében kezdődött el az épület bontása. Az elmúlt egy évben javarészt molinók közt sétálhattak Tokaj szívében a helyiek és a turisták is, hiszen folyamatosan dolgoztak, és az építkezések alatt így tudták biztosítani a gyalogosforgalom zavartalanságát.
Mik ezek a vasszerkezetek?
A munka jól halad, és egyre jobban látszik, hogy milyenné formálódik a belváros. Egy helyi Facebook-csoportba az október 25-i állapotról kerültek fel fotók. A legfeltűnőbb, hogy sok helyen vasszerkezetek állnak. Ahogyan a hozzászólásokból kiderült, ezek szőlő- és rózsalugasok lesznek majd. És valóban! Ha visszanézzük a terveket, talán már egy-két éven belül szőlőlugasok között sétálhatunk Tokaj történelmi belvárosában. Sőt, egyéb attrakciókkal is készülnek! Ahogyan arról a napokban beszámoltunk, igazán különleges szelfipontokkal is gazdagodik majd a város.
