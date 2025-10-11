Fejlemények a leégett tiszaújvárosi fürdőről! Megszólalt a polgármester a nyomozásról is – videóval

Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere szerdán a gyógyfürdő épületéből jelentkezett be, ahol Kósa-Tóth Zoltánnal, a fürdőt is üzemeltető TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjével beszélt az aktuális munkálatokról. Az ügyvezető ismertette, hogy éppen zajlik az egyik legösszetettebb és legfontosabb folyamat, a tűzben megsérült tartóelemek cseréje. A régi, megégett részeket daruval emelték ki, helyükre pedig már az új, megerősített szerkezeti elemek kerültek.

Áprilisban ütött ki tűz a tiszaújvárosi gyógyfürdőben

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

Ez történt a tiszaújvárosi gyógyfürdővel

Mint ismert, a Tiszaújvárosi gyógy- és strandfürdőben április 10-én keletkezett tűz, amely a tetőszerkezetet súlyosan megrongálta. A nyári szezonban a fürdő részlegesen ugyan, de fogadott vendégeket, miközben folyamatosan zajlott az előkészítés az újjáépítéshez. Mostanra a kivitelezés látványos szakaszába érkezett, így minden esély megvan arra, hogy a város egyik legfontosabb közösségi tere hamarosan újra teljes pompájában fogadhassa a látogatókat.

Jól halad a felújítás

Jól állunk, és ezt követően fel fog gyorsulni a munka

– fogalmazott Kósa-Tóth Zoltán, aki szerint az ütemterv jelenleg a legoptimistább várakozásokat követi. Dr. Fülöp György polgármester arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy a rendőrségi nyomozás még folyamatban van, új fejleményről egyelőre nincs hír. A biztosítási eljárás is is folyamatban van. A szükséges dokumentumokat a fürdőt működtető cég már eljuttatta a biztosítótársasághoz, és az előzetes egyeztetések is megtörténtek. Amint döntés születik, a polgármester azonnal nyilvánosságra hozza az eredményt.