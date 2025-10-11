2 órája
Fejlemények a leégett tiszaújvárosi fürdőről! Megszólalt a polgármester a nyomozásról is – videóval
Továbbra sem zárult le a rendőrségi vizsgálat a tavaszi tűzeset kapcsán. A tiszaújvárosi gyógyfürdő újjáépítése ugyanakkor nagyon jól halad, már kicserélték a megégett tartóelemeket.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere szerdán a gyógyfürdő épületéből jelentkezett be, ahol Kósa-Tóth Zoltánnal, a fürdőt is üzemeltető TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjével beszélt az aktuális munkálatokról. Az ügyvezető ismertette, hogy éppen zajlik az egyik legösszetettebb és legfontosabb folyamat, a tűzben megsérült tartóelemek cseréje. A régi, megégett részeket daruval emelték ki, helyükre pedig már az új, megerősített szerkezeti elemek kerültek.
Ez történt a tiszaújvárosi gyógyfürdővel
Mint ismert, a Tiszaújvárosi gyógy- és strandfürdőben április 10-én keletkezett tűz, amely a tetőszerkezetet súlyosan megrongálta. A nyári szezonban a fürdő részlegesen ugyan, de fogadott vendégeket, miközben folyamatosan zajlott az előkészítés az újjáépítéshez. Mostanra a kivitelezés látványos szakaszába érkezett, így minden esély megvan arra, hogy a város egyik legfontosabb közösségi tere hamarosan újra teljes pompájában fogadhassa a látogatókat.
Jól halad a felújítás
Jól állunk, és ezt követően fel fog gyorsulni a munka
– fogalmazott Kósa-Tóth Zoltán, aki szerint az ütemterv jelenleg a legoptimistább várakozásokat követi. Dr. Fülöp György polgármester arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy a rendőrségi nyomozás még folyamatban van, új fejleményről egyelőre nincs hír. A biztosítási eljárás is is folyamatban van. A szükséges dokumentumokat a fürdőt működtető cég már eljuttatta a biztosítótársasághoz, és az előzetes egyeztetések is megtörténtek. Amint döntés születik, a polgármester azonnal nyilvánosságra hozza az eredményt.
Ilyen lett a tiszaújvárosi fürdő a tűz után 2025.06.03.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
December végére újra megnyithat a gyógyfürdő
Tiszaújváros polgármestere elmondta, hogy ha nem történik semmilyen rendkívüli esemény vagy váratlan akadály, akkor a rekonstrukciót végző vállalkozó tervei szerint december végére ismét megnyílhat a Tiszaújvárosi Gyógy- és strandfürdő a látogatók előtt.
Hogyan érinti a fürdő működését a felújítás?
A munkaterületet szeptember 3-án adják át a kivitelezőnek, aki először a szükséges visszabontással kezdték a munkát, majd a tetőszerkezet teljes újjáépítése következik.
A felújítás ideje alatt a külső termálvizes medence és a wellness részleg továbbra is várják a vendégeket. A felújítás ideje alatt, szeptember 8-tól a vendégek a balneoterápiás részlegen keresztül közlekedhetnek. A fürdő vezetése türelmet és megértést kér a látogatóktól, és azt javasolja, hogy az aktuális nyitvatartási információkat a fürdő hivatalos Facebook-oldalán, az átmeneti jegyárakat pedig a weboldalon kövessék nyomon.
