Tart felújítás

2 órája

Fejlemények a leégett tiszaújvárosi fürdőről! Megszólalt a polgármester a nyomozásról is – videóval

Továbbra sem zárult le a rendőrségi vizsgálat a tavaszi tűzeset kapcsán. A tiszaújvárosi gyógyfürdő újjáépítése ugyanakkor nagyon jól halad, már kicserélték a megégett tartóelemeket.

Boon.hu
Fejlemények a leégett tiszaújvárosi fürdőről! Megszólalt a polgármester a nyomozásról is – videóval

Forrás: MW

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere szerdán a gyógyfürdő épületéből jelentkezett be, ahol Kósa-Tóth Zoltánnal, a fürdőt is üzemeltető TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjével beszélt az aktuális munkálatokról. Az ügyvezető ismertette, hogy éppen zajlik az egyik legösszetettebb és legfontosabb folyamat, a tűzben megsérült tartóelemek cseréje. A régi, megégett részeket daruval emelték ki, helyükre pedig már az új, megerősített szerkezeti elemek kerültek.

tiszaújvárosi gyógyfürdő
Áprilisban ütött ki tűz a tiszaújvárosi gyógyfürdőben
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

Ez történt a tiszaújvárosi gyógyfürdővel

Mint ismert, a Tiszaújvárosi gyógy- és strandfürdőben április 10-én keletkezett tűz, amely a tetőszerkezetet súlyosan megrongálta. A nyári szezonban a fürdő részlegesen ugyan, de fogadott vendégeket, miközben folyamatosan zajlott az előkészítés az újjáépítéshez. Mostanra a kivitelezés látványos szakaszába érkezett, így minden esély megvan arra, hogy a város egyik legfontosabb közösségi tere hamarosan újra teljes pompájában fogadhassa a látogatókat.

Jól halad a felújítás

Jól állunk, és ezt követően fel fog gyorsulni a munka

 – fogalmazott Kósa-Tóth Zoltán, aki szerint az ütemterv jelenleg a legoptimistább várakozásokat követi. Dr. Fülöp György polgármester arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy a rendőrségi nyomozás még folyamatban van, új fejleményről egyelőre nincs hír. A biztosítási eljárás is is folyamatban van. A szükséges dokumentumokat a fürdőt működtető cég már eljuttatta a biztosítótársasághoz, és az előzetes egyeztetések is megtörténtek. Amint döntés születik, a polgármester azonnal nyilvánosságra hozza az eredményt.

Ilyen lett a tiszaújvárosi fürdő a tűz után 2025.06.03.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

December végére újra megnyithat a gyógyfürdő

Tiszaújváros polgármestere elmondta, hogy ha nem történik semmilyen rendkívüli esemény vagy váratlan akadály, akkor a rekonstrukciót végző vállalkozó tervei szerint december végére ismét megnyílhat a Tiszaújvárosi Gyógy- és strandfürdő a látogatók előtt. 

Hogyan érinti a fürdő működését a felújítás?

A munkaterületet szeptember 3-án adják át a kivitelezőnek, aki először a szükséges visszabontással kezdték a munkát, majd a tetőszerkezet teljes újjáépítése következik. 

A felújítás ideje alatt a külső termálvizes medence és a wellness részleg továbbra is várják a vendégeket. A felújítás ideje alatt, szeptember 8-tól a vendégek a balneoterápiás részlegen keresztül közlekedhetnek. A fürdő vezetése türelmet és megértést kér a látogatóktól, és azt javasolja, hogy az aktuális nyitvatartási információkat a fürdő hivatalos Facebook-oldalán, az átmeneti jegyárakat pedig a weboldalon kövessék nyomon.

