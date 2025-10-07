Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek

Északkelet-Magyarország három jelentős iparvárosa – Tiszaújváros, Kazincbarcika és Ózd – az elmúlt évtizedek kihívásai után ma már új lendülettel formálja jövőjét. A gazdasági fejlődés, a fiatalok megtartása és a városok arculatának modernizálása kulcsfontosságú célkitűzés minden település számára.

Tiszaújváros, Ózd és Kazincbarcika túllépett a múlton és friss, modern arculattal menetel a jövő felé Forrás: MW

Tiszaújváros: Gazdasági központ és élhető város

Tiszaújváros a régió gazdasági, kulturális és egészségügyi központjává vált. A város előrelátó és tudatos fejlesztéspolitikának köszönhetően mára kiváló infrastruktúrával, fejlett intézményrendszerrel és esztétikus városképpel büszkélkedhet. Az ipari beruházások, mint a MOL energiatermelő és vegyipari csúcsüzemek, valamint a Miskolci Egyetemmel való együttműködés biztosítják a munkahelyek megtartását és a fiatalok helyben maradását.

A város fiatalos arculatát erősítik:

a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál,

a sportközpont és

a gyógy- és strandfürdő szolgáltatásai.

A pezsgő kulturális élet, a sportesemények és a közösségi programok nemcsak a helyieket tartják mozgásban, hanem vonzzák a turistákat is.