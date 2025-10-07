október 7., kedd

Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek

Címkék#jelen#Ózd#boon video#iparváros#Tiszaújváros#kazincbarcika#fejlődés

A városok gazdasági beruházásokkal, kulturális és sportélettel, valamint fiatalok megtartását célzó programokkal igyekeznek új arculatot teremteni és vonzóvá válni az itt élők és az ide látogatók számára. Az északkeleti iparvárosok, Tiszaújváros, Kazincbarcika és Ózd az elmúlt években látványos átalakuláson mentek keresztül.

Északkelet-Magyarország három jelentős iparvárosa – Tiszaújváros, Kazincbarcika és Ózd – az elmúlt évtizedek kihívásai után ma már új lendülettel formálja jövőjét. A gazdasági fejlődés, a fiatalok megtartása és a városok arculatának modernizálása kulcsfontosságú célkitűzés minden település számára.

Tiszaújváros is a képmontázsban
Tiszaújváros, Ózd és Kazincbarcika túllépett a múlton és friss, modern arculattal menetel a jövő felé Forrás: MW

Tiszaújváros: Gazdasági központ és élhető város

Tiszaújváros a régió gazdasági, kulturális és egészségügyi központjává vált. A város előrelátó és tudatos fejlesztéspolitikának köszönhetően mára kiváló infrastruktúrával, fejlett intézményrendszerrel és esztétikus városképpel büszkélkedhet. Az ipari beruházások, mint a MOL energiatermelő és vegyipari csúcsüzemek, valamint a Miskolci Egyetemmel való együttműködés biztosítják a munkahelyek megtartását és a fiatalok helyben maradását.
A város fiatalos arculatát erősítik:

  • a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál, 
  • a sportközpont és 
  • a gyógy- és strandfürdő szolgáltatásai. 

A pezsgő kulturális élet, a sportesemények és a közösségi programok nemcsak a helyieket tartják mozgásban, hanem vonzzák a turistákat is.

Mi, tiszaújvárosiak összetartó közösséget alkotunk, büszkék vagyunk a biztonságos és gondozott környezetünkre. Elődeink nyomdokain haladva, előrelátó, tudatos városfejlesztési politikával kiváló infrastruktúrát, fejlett intézményrendszert, európai színvonalú, esztétikus, élhető várost hoztunk létre és működtetünk, mely a környék gazdasági, kereskedelmi, kulturális és egészségügyi központja

 – fogalmaz Fülöp György, a város polgármestere. 

tiszaújváros polgármestere
Dr. Fülöp György polgármester Tiszaújváros megújításán fáradozik hosszú évek óta Forrás: Facebook/Dr. Fülöp György

Kazincbarcika: Kolorcity a színes város

Kazincbarcika, a Kolorcity, a rendszerváltás utáni borsodi iparvárosok egyik példamutató megújulása. Bár a város mindössze hatvanéves, tudatos várospolitikájával és kulturális programjaival igyekszik megmutatni valódi arcát. A lokális kulturális és művészeti értékek, a fesztiválok, a sportélet és a modern infrastruktúra mind azt szolgálják, hogy a fiatalok itt maradjanak és a város a térség vonzó központjává váljon.
A legújabb fejlesztések, mint a közmű- és útfejlesztések, valamint a BorsodChem új üzemének létrehozása, a helyi gazdaságot erősítik, és új munkahelyeket teremtenek a fiatal szakembereknek. Kazincbarcika így nemcsak élhető várossá válik, hanem innovációs és gazdasági központként is fejlődik.

Szitka Péter polgármester szerint Kazincbarcika valódi arculatváltáson megy keresztül, amely nemcsak az infrastruktúra modernizálásában, hanem a kulturális és szabadidős lehetőségek bővítésében is megmutatkozik.

A városunk színes, élhető és fiatalos – célunk, hogy minden generáció megtalálja itt a helyét, és a fiatalok helyben lássák a jövőjüket

 – hangsúlyozta a polgármester.

A településben rejlő potenciált a sport- és kulturális programok, az új vállalkozások, valamint a turizmus fejlesztése egyaránt erősíti, miközben a helyi közösségek összetartása is fontos szerepet kap.

Ózd: Hétvölgy város új lendülete

Ózd, a Hétvölgy városa, a zöld környezet, a kulturális és sportolási lehetőségek révén vonzó hely az itt élőknek és az ide látogatóknak. Az ipari múlt emlékei mellett a város modern oktatási intézményekkel, új sportlétesítményekkel, felújított épületekkel és zöldfelületekkel biztosítja a fiatalok életminőségét.

A város az egyedi helyi identitást, az „Ózdikumot”, kulturális programjait, valamint a környezettudatos fejlesztéseket helyezi előtérbe. Kerékpárút-hálózat, modern piaccsarnok, sportpark és egyetemhez kapcsolódó ösztöndíjak segítik a fiatalok megtartását, miközben a turizmus és a helyi gazdaság is fejlődik.

uzemcsarnok_ozd016
 

250 új munkahely Ózdon

Ahogy arról a boon.hu a közelmúltban beszámolt, hatalmas beruházást adtak át a napokban az északi iparvárosban. Fotóriporterünk a helyszínen járt, sőt szerkesztőségünk munkatársa Szijjártó Péterrel is készített interjút.

A Neutrik Hungary Kft. 3,7 milliárd forintos beruházásával 260 új munkahelyet teremtett Ózdon. A projekt a Johnson Electric korábban bezárt üzemének helyén valósult meg, ahol a gyártócsarnokot teljesen felújították és energiatakarékos módon alakították át. A vállalat a szórakoztatóiparban használt áramköri és elektronikai csatlakozók gyártásában világelső, és Magyarországon hasonló eszközök összeszerelését végzi majd. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadón kiemelte, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a munkahelyteremtés, a beruházások ösztönzése és az adócsökkentés mellett. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben 2200 milliárd forintról 4400 milliárdra nőtt, és a munkanélküliség hét százalék környékére csökkent. 

A Neutrik Hungary beruházása tehát nemcsak gazdasági szempontból jelentős, hanem hozzájárul Ózd ipari megújulásához és a fiatalok megtartásához is. A fejlesztés erősíti a város gazdasági bázisát, és új lehetőségeket kínál a helyi munkaerő számára.

Északkelet-Borsod új perspektívái

A három város példája jól mutatja, hogy az ipari múlt nem akadálya a fejlődésnek. Tudatos várospolitikával, gazdasági beruházásokkal, kulturális és sportprogramokkal, valamint a fiatalok támogatásával Ózd, Kazincbarcika és Tiszaújváros újra vonzóvá válik mind a helyiek, mind a látogatók számára. A régió települései így nemcsak gazdaságilag fejlődnek, hanem élettel teli, élhető városokká válnak, ahol a közösség, a kultúra és a természet harmóniája biztosítja a fenntartható jövőt.

boon.hu video

