Ikerpár, akik életeket mentenek: saját pénzükből tartják fenn a tiszabábolnai tűzoltókat - fotókkal, videóval

Már gyerekként is segítettek másoknak

A kezdetekről harmóniában, egymást szavát kiegészítve beszélnek, nem lehet nem érezni az egymás iránti szeretetüket, tiszteletüket. Bernáth Ervin és Erik nehezebb gyerekkort élt meg, ennek ellenére már tizenévesen elkezdték segítő munkáikat, például füvet vágtak a község időseinek. Az egypetéjű ikerpár felnőttként is szoros kapcsolatban van, amit többek között az mutat legjobban, hogy egymás mellett is laknak, mindössze négy méter választja el őket egymástól.

Erik falugondnok volt egy időben és a testvérek folyamatosan jártak égési sérültekhez, volt életmentésük, de lakástűzhöz is vonultak. Ervin ekkor javasolta azt, hogy alapítsák meg a tűzoltó egyesületet Tiszabábolna közösségében, ami régi nagy álma volt. Elkezdődött hát a fiatalokból álló csapat összeállítása, a képzés és a Bernáth-ikrek saját pénzükből vásárolták meg a tűzoltóautó amiért Felsőzsolcáig utaztak. Az első jármű egy IFA volt, de hamar kiderült, hogy a riasztási, vonulási számokkal, az szükséges menetsebességgel ez az idős autó nem tud lépést tartani. A jelenlegi Mercedes egy átmeneti időszakra került a Tiszabábolnai Tűzoltó Egyesülethez, amit szintén a testvérek finanszíroznak, beleértve a benzint, a műszaki vizsgát, az esetleges javításokat.

Manfrédot elvarázsolta Tiszabábolna: a speciális keresőkutyák képzésében és gyakorlatozásában kincsnek bizonyul a szakértelme

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Keresőkutyákkal is gyakorlatoznak Tiszabábolna folyópartján

Pályáznak, ahol csak lehet, de Bernáth Erik és Bernáth Ervin szomorúan tapasztalja, hogy a legtöbb esetben forráshiányra hivatkozva beadványuk elutasításra kerül. Erik a polgármesteri főállása mellett tagja a Faluszépítő Programnak is, ahol szintén saját teherautójával végzi el a szükséges munkákat. Ervinhez csatlakozott önkéntes tűzoltónak is, valamint az egyesület egy fontos szekciójaként, ugyancsak mindketten részt vállalnak a Speciális Keresőkutya Kiképző Csoportban is.