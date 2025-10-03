1 órája
Ikerpár, akik életeket mentenek: saját pénzükből tartják fenn a tiszabábolnai tűzoltókat - fotókkal, videóval
Bernáth Erik és Ervin saját idejüket, pénzüket és erejüket áldozzák fel, hogy önkéntes tűzoltóként és keresőkutyás csapattagként mentsenek embert, állatot, értéket – minden ellenszolgáltatás nélkül. Tiszabábolna hőseinél jártunk.
Tiszabábolna két hőse: Bernáth Erik és Bernáth Ervin, a közösségépítő ikerpár
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Egypetéjű ikerpárral találkoztunk, de ez a legkevésbé különleges bennük. Bernáth Ervin a Tiszabábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke és alapítója, testvére Bernáth Erik, Tiszabábolna polgármestere, emellett az önkéntes tűzoltók és a hozzájuk tartozó speciális keresőkutya kiképző csapat tagja. Két családtag, akiknek egyformán fontos a segítés, a mentés, az önfeláldozás, az önzetlenség.
Már-már felfoghatatlan, hogy a két önkéntes egységet saját pénzükből finanszírozzák és működtetik főállásaik mellett. Egyenként 14-16 órát dolgoznak a hét minden egyes napján. Tiszabábolna tősgyökeres ikerpárjával a helyszínen beszélgettünk és ahogy bevezettek minket a részletekbe, még jobban elképedtünk.
Így néz ki, amikor elsőként érsz ki oda, ahol 2000 négyzetméteren lángol az épület – soha nem látott fotók a borsodi helyszínről!
Már gyerekként is segítettek másoknak
A kezdetekről harmóniában, egymást szavát kiegészítve beszélnek, nem lehet nem érezni az egymás iránti szeretetüket, tiszteletüket. Bernáth Ervin és Erik nehezebb gyerekkort élt meg, ennek ellenére már tizenévesen elkezdték segítő munkáikat, például füvet vágtak a község időseinek. Az egypetéjű ikerpár felnőttként is szoros kapcsolatban van, amit többek között az mutat legjobban, hogy egymás mellett is laknak, mindössze négy méter választja el őket egymástól.
Erik falugondnok volt egy időben és a testvérek folyamatosan jártak égési sérültekhez, volt életmentésük, de lakástűzhöz is vonultak. Ervin ekkor javasolta azt, hogy alapítsák meg a tűzoltó egyesületet Tiszabábolna közösségében, ami régi nagy álma volt. Elkezdődött hát a fiatalokból álló csapat összeállítása, a képzés és a Bernáth-ikrek saját pénzükből vásárolták meg a tűzoltóautó amiért Felsőzsolcáig utaztak. Az első jármű egy IFA volt, de hamar kiderült, hogy a riasztási, vonulási számokkal, az szükséges menetsebességgel ez az idős autó nem tud lépést tartani. A jelenlegi Mercedes egy átmeneti időszakra került a Tiszabábolnai Tűzoltó Egyesülethez, amit szintén a testvérek finanszíroznak, beleértve a benzint, a műszaki vizsgát, az esetleges javításokat.
Keresőkutyákkal is gyakorlatoznak Tiszabábolna folyópartján
Pályáznak, ahol csak lehet, de Bernáth Erik és Bernáth Ervin szomorúan tapasztalja, hogy a legtöbb esetben forráshiányra hivatkozva beadványuk elutasításra kerül. Erik a polgármesteri főállása mellett tagja a Faluszépítő Programnak is, ahol szintén saját teherautójával végzi el a szükséges munkákat. Ervinhez csatlakozott önkéntes tűzoltónak is, valamint az egyesület egy fontos szekciójaként, ugyancsak mindketten részt vállalnak a Speciális Keresőkutya Kiképző Csoportban is.
Az egyik legnagyobb álmuk jelenleg egy vonulós szertár létrehozása az önkéntes tűzoltó egységnek és a járműnek, amivel a hozzájuk tartozó területen vonulnak riasztásokhoz. Legutóbb például Szentistvánra értek ki elsőként, ahol ez a lelkes csapat kezdte meg az állatok kiterelését egy olyan kétezer négyzetméteres istállóból, ami teljes terjedelmében lángokban állt. Itt hosszú órákon keresztül dolgoztak együtt a hivatásos tűzoltókkal az oltásban is. A települések száma, amit ez a néhány fős önzetlenül segítő, akár saját életét kockáztató csapat visz:
- Egerlövő
- Borsodivánka
- Négyes
- Tiszavalk
- Poroszló
- Tiszabábolna
- Tiszadorogma
- Ároktő
Mindezt egy fillért támogatás, vagy fizetség nélkül annak ellenére, hogy életmentést is végeznek adott esetben. A saját pénzen megvásárolt, vonuláshoz használt jármű felszereltségében van defibrillátor, vérnyomásmérő, kötszerek és így tovább.
Keresőkutyákkal ez eltűnt emberekért
A Tiszabábolnai Tűzoltó Egyesület fontos szekciója a Speciális Keresőkutya Kiképző Csoport, ami meghívásra gyakorlatilag az egész országban részt vehet eltűnt személyek keresésében. A munkát Manfréd is segíti, aki hazájában, Németországban elismert, kiemelkedő eredményekkel rendelkező szakember. Az állatok egyetlen csepp vérből, vagy csontdarabból is képesek kiszagolni valakinek a pontos hollétét, de arra is alkalmasak, hogy különböző eszközöket, például kést keressenek egy bűnelkövetési helyszínen.
Tiszabábolna hősei, a Bernáth-ikrekFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A tiszabábolnai Bernáth-ikrek anyagi tartalékaik végesek
Habár a Tiszabábolnai Tűzoltó Egyesület fiatal, közel egy éve működik, a felszerelésükben az utolsó csavarig mindent Bernáth Erik és Ervin fizet magántőkéjükből akár saját házuk tetőjavításának kárára, amit hátrébb helyeznek prioritási sorrendben, ha mondjuk kell egy új egyenruha az önkéntes tűzoltóknak. A káresetekhez vonulásban felveszik a verseny bármelyik másik tűzoltó egyesülettel Borsod megyében, de valahogy a támogatások nem igazán érkeznek hozzájuk, sem pénzbeli módon, sem eszközök, felszerelések formájában, legtöbbször forráshiányra hivatkozva.
Arra a kérdésre, hogy a család hogyan bírja ezt a tempót és azt, hogy mind Erik, mind Ervin hetente kockáztatja testi épségét, akár életét egy-egy tűzesethez vonuláskor, az ikrek kiemelik, hogy édesanyjuk egyre kevésbé. Minden alkalommal összerándul a gyomra, ha meghallja a sziréna hangját, már csak azért is, mert az ikrek kishúga, Zsanett is önkéntes és együtt vonul a káresetekhez a többiekkel.
A légpuskával meglőtt gyakorlatozó keresőkutya is a Bernáth-ikrek csapatához tartozik
Korábban beszámoltunk róla, hogy július végén speciális kereső-, és munkakutyákkal tréningeztek éppen a folyóparton, amikor egy közelben kikötött hajó fedélzetéről lövés dördült el Tiszabábolna külterületén. Az egyik négylábút, a Bagoly névre hallgató mentőkutyát találta el a lövedék. Állatkínzás megalapozott gyanújával indult büntetőeljárás a döbbenetes ügyben. Bernáth Erik akkor elmondta, hogy a felfoghatatlan esemény pillanatában éppen tréningezés folyt a parton, egy erdőben eltévedt ember helyzetét és rosszullétét szimulálták a kutyákkal.
Az állatot nem csak fizikailag, de mentálisan is megviselték a vele történtek és a község lakóit mélyen felháborította és személy szerint a polgármestert is ez az eset. A részletekről július 25-én megjelent írásunkból tájékozódhat.
Gyakorlatozó mentőkutyát lőttek meg Borsodban, az egész falu felháborodott – fotókkal
Ha cikkünk nyomán úgy érzi, hogy örömmel támogatná ennek a kivételes csapatnak az önfeláldozó munkáját, a közösségi oldalukra kattintva megtalálja az ehhez szükséges információt.
