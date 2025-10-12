30 perce
A Tokaj-Hegyaljai Piacon akár rémüldözni is lehetett: pók, vigyorgó tök és méregerős paprika várt a nézelődőkre - fotók, videó
A Tokaj-Hegyaljai Piac egy olyan vásár, ami egy kirándulással összekötve tökéletes hétvégi program lehet. Ez a közkedvelt termelői vásár minden hónap második vasárnapján várja a látogatókat.
A 2011-ben elindult Tokaj-Hegyaljai Piac egy olyan termelői vásár, amely rendszeres találkozási pont a környékbeli termelők és a minőségi kézműves termékek iránt érdeklődők számára.
Az árusok kínálata változatos, de a helyszín és a vásár időpontja állandó, minden hónap második vasárnapján 10 és 14 óra között rendezik meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A termelői vásár minden igényt kielégített
A Sárga Borháznál vasárnap tartott termelői piac kínálata most is minden igényt kielégített, sőt még annál többet is.
Ha jó helyen kereste, mindent talált; olcsón is, 55 millióért is - képekkel
A halloweenre ugyan még várnunk kell, de aki szeretette volna, már most beszerezhette a borzongató étkeket és a rémületes tököket.
Sőt továbbmegyünk: akár már a karácsonyi dekorációkat is.
Válogathattunk a remek sajtok, szörpök, borok között
A Tokaj-Hegyaljai Piac célja kezdetektől fogva az volt, hogy lehetőséget biztosítson a régió kézműveseinek, őstermelőinek és borászainak, hogy közvetlenül mutathassák be termékeiket. A látogatók többek között helyi sajtokat, szörpöket, lekvárokat, péksüteményeket, füstölt húsokat, borokat és kézzel készített használati tárgyakat találtak a standokon.
Tokaj-hegyaljai piac 10.12.Fotók: Vajda János
Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud tizenhatodjára rendezett Mindszenthavi Mulatságot
A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt - fotók, videó