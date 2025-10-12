október 12., vasárnap

boon.hu video

1 órája

A Tokaj-Hegyaljai Piacon akár rémüldözni is lehetett: pók, vigyorgó tök és méregerős paprika várt a nézelődőkre - fotók, videó

A Tokaj-Hegyaljai Piac egy olyan vásár, ami egy kirándulással összekötve tökéletes hétvégi program lehet. Ez a közkedvelt termelői vásár minden hónap második vasárnapján várja a látogatókat.

Galambos Eszter

A 2011-ben elindult Tokaj-Hegyaljai Piac egy olyan termelői vásár, amely rendszeres találkozási pont a környékbeli termelők és a minőségi kézműves termékek iránt érdeklődők számára. 

termelői vásár
Ez a közkedvelt termelői vásár minden hónap második vasárnapján várja a látogatókat
Fotó: Galambos Eszter

Az árusok kínálata változatos, de a helyszín és a vásár időpontja állandó, minden hónap második vasárnapján 10 és 14 óra között rendezik meg.

A termelői vásár minden igényt kielégített

A Sárga Borháznál vasárnap tartott termelői piac kínálata most is minden igényt kielégített, sőt még annál többet is. 

termelői vásár
Aki úgy gondolta, akár már halloweenre is vásárolhatott 
Fotó: Galambos Eszter 

A halloweenre ugyan még várnunk kell, de aki szeretette volna, már most beszerezhette a borzongató étkeket és a rémületes tököket.

Sőt továbbmegyünk: akár már a karácsonyi dekorációkat is.

Karácsonyi dekorációkat is kaphattunk 
Fotó: Galambos Eszter

Válogathattunk a remek sajtok, szörpök, borok között 

A Tokaj-Hegyaljai Piac célja kezdetektől fogva az volt, hogy lehetőséget biztosítson a régió kézműveseinek, őstermelőinek és borászainak, hogy közvetlenül mutathassák be termékeiket. A látogatók többek között helyi sajtokat, szörpöket, lekvárokat, péksüteményeket, füstölt húsokat, borokat és kézzel készített használati tárgyakat találtak a standokon.

Tokaj-hegyaljai piac 10.12.

Fotók: Vajda János

 

 

boon.hu video

