A Tokaj-Hegyaljai Piacon akár rémüldözni is lehetett: pók, vigyorgó tök és méregerős paprika várt a nézelődőkre - fotók, videó

A 2011-ben elindult Tokaj-Hegyaljai Piac egy olyan termelői vásár, amely rendszeres találkozási pont a környékbeli termelők és a minőségi kézműves termékek iránt érdeklődők számára.

Ez a közkedvelt termelői vásár minden hónap második vasárnapján várja a látogatókat

Fotó: Galambos Eszter

Az árusok kínálata változatos, de a helyszín és a vásár időpontja állandó, minden hónap második vasárnapján 10 és 14 óra között rendezik meg.

A termelői vásár minden igényt kielégített

A Sárga Borháznál vasárnap tartott termelői piac kínálata most is minden igényt kielégített, sőt még annál többet is.