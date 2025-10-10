október 10., péntek

Bébiételben találtak idegen anyagot – Az intézkedéseket megkezdték

Idegen anyag került a gyermekgrízbe, azonnal vigye vissza, ha ilyet vett. A termékvisszahívás már folyamatban van.

Boon.hu

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 gramm megnevezésű bébiétel termékvisszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos weboldalán.

Termékvisszahívást kezdeményeztek a gyermekgríz szennyeződése miatt
Forrás: nkfh.gov.hu
Forrás: nkfh.gov.hu

A termékvisszahívás részletei

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
  • Márka: Himmeltau
  • Kiszerelés: 500 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
  • Tétel azonosító: RA25006601
  • A termék eredete: Kína
  • Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

