1 órája
Bébiételben találtak idegen anyagot – Az intézkedéseket megkezdték
Idegen anyag került a gyermekgrízbe, azonnal vigye vissza, ha ilyet vett. A termékvisszahívás már folyamatban van.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 gramm megnevezésű bébiétel termékvisszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos weboldalán.
Veszély a konyhaszekrényedben: súlyos dolog derült ki a népszerű bögrékről, begyűjtik az összeset
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A termékvisszahívás részletei
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
- Márka: Himmeltau
- Kiszerelés: 500 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
- Tétel azonosító: RA25006601
- A termék eredete: Kína
- Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Durva! Töröttre verték a buszt az Újgyőri főtéren, de kapott a sofőr is – fotó