Bébiételben találtak idegen anyagot – Az intézkedéseket megkezdték

A termékvisszahívás részletei

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

Márka: Himmeltau

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

Tétel azonosító: RA25006601

A termék eredete: Kína

Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag