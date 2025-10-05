Díszkivilágítást kapott az Avasi Református Templom

Díszkivilágítást ajándékoztunk az Avasi Református Templomnak. A reformáció hónapjában új, földbe helyezett led-es fényforrásokra cseréltük le a korábbi világító testeket. A belváros ékessége és Miskolc egyik jelképe esténként így még szemet gyönyörködtetőbb látványt nyújt majd és még méltóbban hirdeti Isten országát. Áldást, békességet.