Díszkivilágítást kapott az Avasi Református Templom
Továbbra is épül, szépül a város. A legújabb fejlesztés Miskolc egyik legikonikusabb épületét tette még szebbé, korszerű díszkivilágítást kapott az Avasi Református Templom.
Az új, korszerűbb kivilágítással még szebb a templom
A gótikus Avasi református műemlék templom Miskolc egyik legrégibb épülete. Harangtornyával együtt jól felismerhető együttest alkot az Avas aljában. Főleg az Erzsébet térről nézve jól látható. Mellette fekszik az Avasi temető, a város legrégibb sírkertje.
Díszkivilágítást kapott a templom
A munkálatok sikeres befejeztével Hollósy András alpolgármester is közzétette a hírt közösségi oldalán:
Díszkivilágítást ajándékoztunk az Avasi Református Templomnak. A reformáció hónapjában új, földbe helyezett led-es fényforrásokra cseréltük le a korábbi világító testeket. A belváros ékessége és Miskolc egyik jelképe esténként így még szemet gyönyörködtetőbb látványt nyújt majd és még méltóbban hirdeti Isten országát. Áldást, békességet.
