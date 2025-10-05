október 5., vasárnap

1 órája

Díszkivilágítást kapott az Avasi Református Templom

Címkék#műemlék#Miskolc#épület#Hollósy András#munkálatok#alpolgármester

Továbbra is épül, szépül a város. A legújabb fejlesztés Miskolc egyik legikonikusabb épületét tette még szebbé, korszerű díszkivilágítást kapott az Avasi Református Templom.

Díszkivilágítást kapott az Avasi Református Templom

Az új, korszerűbb kivilágítással még szebb a templom

A gótikus Avasi református műemlék templom Miskolc egyik legrégibb épülete. Harangtornyával együtt jól felismerhető együttest alkot az Avas aljában. Főleg az Erzsébet térről nézve jól látható. Mellette fekszik az Avasi temető, a város legrégibb sírkertje.

Az Avasi Református Templom díszkivilágításának cseréje
Az Avasi Református Templom díszkivilágításának cseréje
Díszkivilágítást kapott a templom

A munkálatok sikeres befejeztével Hollósy András alpolgármester is közzétette a hírt közösségi oldalán:

Díszkivilágítást ajándékoztunk az Avasi Református Templomnak. A reformáció hónapjában új, földbe helyezett led-es fényforrásokra cseréltük le a korábbi világító testeket. A belváros ékessége és Miskolc egyik jelképe esténként így még szemet gyönyörködtetőbb látványt nyújt majd és még méltóbban hirdeti Isten országát. Áldást, békességet.

 

