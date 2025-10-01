1 órája
Kóbor lelkek vették be a borsodi város temetőjét!
Csak meredten bámultak, amikor lefotózták őket. Váratlan vendégek jelentek meg egy borsodi temetőben, ilyet biztosan nem látott még.
Forrás: MW
Fotó: Huszár Márk
Egy temető általában a csend és az emlékezés helyszíne, most azonban egészen más kép fogadta az arra járókat Szikszón. A Szikszó a jelenben Facebook-csoportba feltöltött fotón jól látszik, ahogy kecskék legelésznek a sírok között, mintha otthon éreznék magukat a temető területén.
Meglepetés a temetőben
A szikszói temető gondosan rendezett parcellái között három kecske sétálgatott, mintha a temető lenne a saját legelőjük. A csoportban hamar elindult a találgatás, hogy hogyan kerülhettek az állatok a temetőbe? Persze valószínűleg megszöktek valahonnan, de a kommentelők jót derültek azon, hogy legalább karbantartják a füvet a sírok között.
