Kóbor lelkek vették be a borsodi város temetőjét!

Egy temető általában a csend és az emlékezés helyszíne, most azonban egészen más kép fogadta az arra járókat Szikszón. A Szikszó a jelenben Facebook-csoportba feltöltött fotón jól látszik, ahogy kecskék legelésznek a sírok között, mintha otthon éreznék magukat a temető területén.

Nem mindennapi látvány a szikszói temetőben

Forrás: Facebook/Szikszó a jelenben

Meglepetés a temetőben

A szikszói temető gondosan rendezett parcellái között három kecske sétálgatott, mintha a temető lenne a saját legelőjük. A csoportban hamar elindult a találgatás, hogy hogyan kerülhettek az állatok a temetőbe? Persze valószínűleg megszöktek valahonnan, de a kommentelők jót derültek azon, hogy legalább karbantartják a füvet a sírok között.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!