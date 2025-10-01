október 1., szerda

Titkok

1 órája

Kóbor lelkek vették be a borsodi város temetőjét!

Címkék#parcella#Szikszó a jelenben#város#borsodi#kecske

Csak meredten bámultak, amikor lefotózták őket. Váratlan vendégek jelentek meg egy borsodi temetőben, ilyet biztosan nem látott még.

Boon.hu
Kóbor lelkek vették be a borsodi város temetőjét!

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

Egy temető általában a csend és az emlékezés helyszíne, most azonban egészen más kép fogadta az arra járókat Szikszón. A Szikszó a jelenben Facebook-csoportba feltöltött fotón jól látszik, ahogy kecskék legelésznek a sírok között, mintha otthon éreznék magukat a temető területén.

meglepő vendégek a szikszói temetőben
Nem mindennapi látvány a szikszói temetőben
Forrás: Facebook/Szikszó a jelenben

Meglepetés a temetőben

A szikszói temető gondosan rendezett parcellái között három kecske sétálgatott, mintha a temető lenne a saját legelőjük. A csoportban hamar elindult a találgatás, hogy hogyan kerülhettek az állatok a temetőbe? Persze valószínűleg megszöktek valahonnan, de a kommentelők jót derültek azon, hogy legalább karbantartják a füvet a sírok között.

