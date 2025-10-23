október 23., csütörtök

Döbbenet

2 órája

Rájöttek, kik tüntetik el a temetőből a virágokat

Hosszú ideje különös jelenség borzolja a kedélyeket a sátoraljaújhelyi temetőben. A sírokon gondosan elültetett virágok rendre eltűnnek, a rózsák fejeit pedig mintha valaki szándékosan levágná.

Boon.hu

A „Sátoraljaújhely most” Facebook-csoportban kérdezett valaki a temetőben történő furcsa esetről. A jelenség látszólag rendszeres. Valaki – vagy valami – éjszakánként visszatér, és letépi a virágok fejét, elrágja a bimbókat, tönkreteszi a gondosan ápolt sírokat. A felháborodott bejegyzések nyomán hamar kiderült, mi állhat a háttérben.

temető, virágok, sátoraljaújhely
Nem is hinné, kik tüntetik el a virágokat a sátoraljaújhelyi temetőből
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Nem vandálok, hanem éhes látogatók járják a temetőt

A rejtélyes virágrongálásra hamar érkezett a válasz a helyiek részéről. Mint kiderült, nem emberi kéz pusztítja a temetői növényeket, hanem az erdő közelsége miatt betévedő őzek. Többen is megerősítették, hogy a vadak már évek óta rendszeres látogatói a sírkertnek, és különösen az élő, friss virágokat kedvelik.

Őzike járja a temetőt, én már két éve tapasztalom. Élő virág kell neki, a mű és selyem nem ízlik

 – írta az egyik hozzászóló. Volt, aki tanácsot is adott. 

Be szoktam fújni parfümmel a virágot, és úgy nem rágják le.

A fehér virág a kedvencük

Mások is hasonló tapasztalatokról számoltak be és a hozzászólások alapján hamar kiderült, hogy a fehér virágok, főleg a rózsák és a krizantémok különösen vonzzák az állatokat. Van aki szerint még a földbe ültetett árvácska sem menekül meg a kíváncsi őzek elől. Ha tehát egy-egy virágfej hiányzik, ne rögtön vandalizmusra gondoljon, csak nézzen körbe, járhattak-e éhes őzek a temetőben.

