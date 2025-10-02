október 2., csütörtök

Érzelmileg, anyagilag...

1 órája

Miskolci temetkezési költségek 2025-ben: vajon emelkednek jövőre?

Koporsós temetés, hamvasztás és sírhelydíjak a Városgazda aktuális tájékoztatója alapján. Az aktuális temetkezési költségek Miskolcon hivatalos forrás alapján.

Boon.hu
Miskolci temetkezési költségek 2025-ben: vajon emelkednek jövőre?

A temetkezési költségek Miskolcon is nagy különbségeket mutatnak az urnás ás a koporsós temetés között

Forrás: MW

A temetkezési költségek Miskolcon sok családot érintenek, és gyakran komoly terhet jelentenek a gyász idején. A koporsós és az urnás temetés között nemcsak érzelmi, hanem anyagi szempontból is jelentős a különbség. Összegyűjtöttük a legfrissebb, jelenleg is érvényes miskolci díjszabásokat, a sírhelyek, temetkezési szolgáltatások és kellékek árát.

temetkezési költségek Miskolcon
Az aktuális temetkezési költségek Miskolcon széles skálán mozognak Forrás: MW

Szokások változása: egyre többen választják a hamvasztást

Az elmúlt években érzékelhető változás történt a temetkezési szokásokban. Míg korábban a koporsós temetés volt a szinte kizárólagos forma, ma már egyre többen döntenek a hamvasztás mellett. Ennek oka részben a költségekben keresendő, részben pedig a praktikum és a szemléletváltás magyarázza.

Az aktuális temetkezési költségek Miskolcon átrendezik a temetkezési szokásokat

A koporsós temetés teljes költsége rendszerint 700 ezer forinttól akár 1 millió forintig is terjedhet. A hamvasztásos, urnás temetések jellemzően kb. 550 ezer forintból megoldhatók – így nem meglepő, hogy ma már a családok fele inkább ezt választja. Az urnás elhelyezés kisebb helyigénye, egyszerűbb sírgondozása is szempont lehet.

Rendeleti alap: a miskolci sírhelyek fix díjai

A 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet szabályozza a köztemetőkben érvényes sírhelydíjakat. A jelenleg hatályos árak 2023. május 30-tól érvényesek, és ÁFA nélkül értendők.

A sírhelyek használati ideje típustól függ:

  • egyes, kettős, gyermek sírhely: 25 év,
  • urnasírhely, urnafülke: 10 év,
  • sírbolt: 60 év.
    Ezek letelte után a hely újraváltható.

Sírhelydíjak Miskolc köztemetőiben (ÁFA nélkül)

  • Családi sírbolt: 306 140 Ft
  • Egyes sírhely (felnőtt): 79 720 Ft
  • Kettős sírhely: 153 070 Ft
  • Gyermek sírhely: 5 430 Ft
  • Díszsírhely: 400 000 Ft-tól
  • Közéleti sírhely: 105 280 Ft
  • Urnasírhely / urnafülke: 32 360 – 86 000 Ft
  • Hamvak beszórása szórókútnál: 13 390 Ft
  • Szolgáltatási díjak: ravatalozás, sírásás, exhumálás
temetkezési költségek Miskolcon: fejfák
Forrás:  MW

A Temetőgondnokság In Memoriam érvényes árlistája(ÁFÁ-val együtt):

  • Elhunyt megtekintése: 9 900 Ft
  • Ravatalozó igénybevétele: külön tétel
  • Sírásás, koporsó- vagy urnaelhelyezés: külön tétel
  • Exhumálás, rátemetés: külön tétel
  • Hordágyhasználat, szállítás: külön díj
    A szolgáltatások ára az igényelt formától és a körülményektől függően változik, ezért minden esetben érdemes előzetesen érdeklődni a részletekről.

Temetkezési kellékek: koporsók és urnák széles választéka

A Városgazda által kiadott egyik dokumentum melléklet tartalmazza a temetkezési kellékek részletes árlistáját. Az alap urnák néhány ezer forinttól elérhetők, de a díszesebb, nemes anyagból készült urnák ára ennek többszöröse is lehet. A koporsók terén szintén széles a kínálat: a legegyszerűbb fenyőkoporsóktól a díszes, faragott, prémium minőségű darabokig terjed a választék.

Összkép: mire számíthat egy miskolci család?

Egy átlagos urnás temetés ára ma Miskolcon körülbelül félmillió forint felett kezdődik, míg a koporsós temetés költségei 700 ezertől egymillió forintig, vagy akár ettől magasabb összegig terjedhetnek. Ehhez hozzájön a sírhelydíj, amely típustól függően néhány tízezer forinttól a több százezres kategóriáig terjedhet.
A gyászoló családok számára ez komoly kiadás, ezért is fontos, hogy előre átlássák a költségstruktúrát. A helyi önkormányzati rendelet és a Városgazda által közzétett árlisták ebben nyújtanak támpontot. Mivel a jelenleg hatályos árak 2023. május 30-tól érvényesek, így nagy a valószínűsége annak, hogy ez a díjszabás lesz érvényes 2026-ban is.

