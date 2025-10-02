Miskolci temetkezési költségek 2025-ben: vajon emelkednek jövőre?

A temetkezési költségek Miskolcon sok családot érintenek, és gyakran komoly terhet jelentenek a gyász idején. A koporsós és az urnás temetés között nemcsak érzelmi, hanem anyagi szempontból is jelentős a különbség. Összegyűjtöttük a legfrissebb, jelenleg is érvényes miskolci díjszabásokat, a sírhelyek, temetkezési szolgáltatások és kellékek árát.

Az aktuális temetkezési költségek Miskolcon széles skálán mozognak Forrás: MW

Szokások változása: egyre többen választják a hamvasztást

Az elmúlt években érzékelhető változás történt a temetkezési szokásokban. Míg korábban a koporsós temetés volt a szinte kizárólagos forma, ma már egyre többen döntenek a hamvasztás mellett. Ennek oka részben a költségekben keresendő, részben pedig a praktikum és a szemléletváltás magyarázza.