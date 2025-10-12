Telekom-karbantartás Borsodban: több órás kimaradás várható ezeken a településeken

Ha valaki október 14-én éjjel azon gondolkodik, miért nem működik a Telekom internet, a magyarázat egyszerű: a vállalat karbantartási munkálatokat végez a térségben. A Magyar Telekom Nyrt. októberben hálózatkorszerűsítést hajt végre több magyarországi településen, köztük számos borsodi helyszínen is. A munkálatok ideje alatt az érintett területeken átmeneti szolgáltatáskimaradásokra kell számítani. Október közepén indul a Telekom hálózatkorszerűsítés Borsodban.

A Telekom hálózatkorszerűsítés Borsodban több települést érint Forrás: rawpixel.com

A szolgáltató tájékoztatása szerint 2025. október 14-én, éjfél és reggel 6 óra között az alábbi települések egyes részein fordulhat elő időszakos kiesés:

Abaújkér, Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Encs, Fony, Gibárt, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Mogyoróska, Regéc, Taktaharkány, Vilmány és Vizsoly.

A tervezett üzemidő-kiesés legfeljebb 300 percet érinthet.

Telekom hálózatkorszerűsítés Borsodban is

A Telekom közölte, hogy a fejlesztések célja a hálózat stabilitásának és sebességének javítása, így a korszerűsítés lezárultával a felhasználók megbízhatóbb szolgáltatásra számíthatnak. Telekom karbantartás miatt szolgáltatáskimaradás Borsodban több települést is érint október közepén, mivel a szolgáltató hálózatkorszerűsítést végez a térségben.

Amennyiben a fogyasztók az érintett időszak után is hibát észlelnek, a szolgáltató azt javasolja, hogy indítsák újra a digitális elosztót (modemet vagy routert). Ha a probléma ezt követően sem szűnik meg, a hibát a 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon lehet bejelenteni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!



