Első alkalommal rendezik meg a Tehetségek Ünnepét Miskolcon

A Tehetségek Ünnepe az ifjú zenebarátokról szól

Az Ifjú Zenebarátok világnapja tiszteletére a Miskolci Nemzeti Színházban találkoznak majd ezen a napon az énekes tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, akik az ország több pontjáról érkeznek. A podcastben Fekete Ágnes beszél arról, hogy miért tartotta fontosnak ennek az eseménynek a megszervezését. A beszélgetésben szó lesz tehetséggondozásról, illetve az ifjú borsodi tehetségek: Kerekes Dorina Petra és Magyar Gréta beszélnek tapasztalataikról és céljaikról is.