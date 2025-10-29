október 29., szerda

Nárcisz névnap

11°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu PODCAST

12 perce

Első alkalommal rendezik meg a Tehetségek Ünnepét Miskolcon

Címkék#BOON podcast#Zenita#boon.hu PODCAST#podcast

Galambos Eszter újságíró a boon.hu podcastjében beszélget Fekete Ágnessel, a ZENITA elnökével és két tehetséges nyékládházi énekessel: Magyar Grétával és Kerekes Dorina Petrával. Tehetségek Ünnepe lesz ugyanis Miskolcon november 17-én, a Miskolci Nemzeti Színházban.

Galambos Eszter

A Tehetségek Ünnepe rendezvényt hagyományteremtő szándékkal szervezi meg a ZENITA. 

Tehetségek Ünnepe
A Tehetségek Ünnepe gálaesten énekkel, zenével és tánccal ünnepelnek az ifjú tehetségek 
Fotó: Takacs Jozsef

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány sikeresen rendezvényeinek sorába kapcsolódik be ez a program, ahol nem csak a borsodi fiatalok, hanem az ország más részeiből érkező tehetséggondozó műhelyek is bemutatkoznak. 

A Tehetségek Ünnepe az ifjú zenebarátokról szól 

Az Ifjú Zenebarátok világnapja tiszteletére a Miskolci Nemzeti Színházban találkoznak majd ezen a napon az énekes tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, akik az ország több pontjáról érkeznek. A podcastben Fekete Ágnes beszél arról, hogy miért tartotta fontosnak ennek az eseménynek a megszervezését. A beszélgetésben szó lesz tehetséggondozásról, illetve az ifjú borsodi tehetségek: Kerekes Dorina Petra és Magyar Gréta beszélnek tapasztalataikról és céljaikról is.

 

boon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu