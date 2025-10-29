12 perce
Első alkalommal rendezik meg a Tehetségek Ünnepét Miskolcon
Galambos Eszter újságíró a boon.hu podcastjében beszélget Fekete Ágnessel, a ZENITA elnökével és két tehetséges nyékládházi énekessel: Magyar Grétával és Kerekes Dorina Petrával. Tehetségek Ünnepe lesz ugyanis Miskolcon november 17-én, a Miskolci Nemzeti Színházban.
A Tehetségek Ünnepe rendezvényt hagyományteremtő szándékkal szervezi meg a ZENITA.
A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány sikeresen rendezvényeinek sorába kapcsolódik be ez a program, ahol nem csak a borsodi fiatalok, hanem az ország más részeiből érkező tehetséggondozó műhelyek is bemutatkoznak.
A tehetségeket ünnepli Miskolcon a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány
A Tehetségek Ünnepe az ifjú zenebarátokról szól
Az Ifjú Zenebarátok világnapja tiszteletére a Miskolci Nemzeti Színházban találkoznak majd ezen a napon az énekes tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, akik az ország több pontjáról érkeznek. A podcastben Fekete Ágnes beszél arról, hogy miért tartotta fontosnak ennek az eseménynek a megszervezését. A beszélgetésben szó lesz tehetséggondozásról, illetve az ifjú borsodi tehetségek: Kerekes Dorina Petra és Magyar Gréta beszélnek tapasztalataikról és céljaikról is.
boon.hu PODCAST
