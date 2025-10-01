1 órája
Több száz tartalékos katona Északkelet-Magyarországon – ezért jelentek meg vármegyénkben is
A héten több száz tartalékos katona vonult be az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy részt vegyenek az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton és az egyidőben párhuzamosan futó kiképzéseken.
Fotó: Pekola Attila tartalékos főhadnagy
Az előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton a tartalékos katonák széles körben megmutathatják képességeiket, emellett lehetőség nyílik arra, hogy az ezred hatékonyan tudjon együttműködni a műveleti alakulatokkal és a közigazgatási szervekkel. A felkészülési időszakban az általános lőkiképzési, egészségügyi, híradó és rádiózási ismeretek elsajátítása mellett a tartalékos honvédek gyakorolják az ellenőrző-áteresztő pontok telepítését, üzemeltetését, valamint az őrszolgálati feladatokat – számolt be a honvedelem.hu.
A Magyar Honvédség védelmi képességeiben jelentős szerepe van a tartalékos erőknek. Az alaprendeltetési feladatunk az, hogy építsük ezeket a képességeket, és időről-időre begyakoroljuk. Ezen a gyakorlaton a célunk, hogy növeljük a tartalékos katonák kiképzettségi szintjét és ezzel párhuzamosan begyakoroljuk az alaprendeltetési feladatainkat. Az elmúlt évben a „Szeretem, megvédem!” toborzókampány sikerének köszönhetően jelentősen nőtt a tartalékos állomány létszáma. Bízom benne, hogy a gyakorlat végére a tartalékos honvédek felkészültségét egy még magasabb szintre fogjuk emelni
– mondta Orosz Antal alezredes, a területvédelmi ezred parancsnoka.
A bevonulók soraiban a régóta szolgáló tartalékos katonák mellett vannak, akik az elmúlt évben csatlakoztak a területvédelmi rendszerhez.
Kristóf József Tibor tartalékos törzsőrmester majdhogynem a kezdetektől, 2016 óta tartalékos katona:
Édesapám és unokabátyám is katona volt, akik jó példaként szolgáltak előttem. Az elmúlt évek során számos feladatban vettem részt: többször vállaltam határbiztosítási szolgálatot, segítettem a COVID-19 világjárvány idején a kórházakban és tavaly az árvízvédelemben is aktívan részt vettem. Civil életemben kőműves és hidegburkoló vállalkozó vagyok, amit teljes mértékben össze tudok egyeztetni a katonai szolgálattal. Szeretek új tapasztalatokat szerezni, fejleszteni magam, ezért is jelentkeztem erre a gyakorlatra.
Úgy gondoltam, hogy a tanulmányaimhoz is jól illeszkedik ez a szolgálati forma, ezért is jelentkeztem 2024-ben tartalékos katonának. Jelenleg a Debreceni Egyetemen nemzetközi tanulmányok szakon tanulok. Az alapkiképzésen kívül eddig díszelgési feladatokban vettem részt. A gyakorlaton a további ismeretek megszerzése a cél, hiszen a jövőt illetően szeretnék a Magyar Honvédség kötelékében elhelyezkedni
– ezt Juhász Nóra tartalékos szakaszvezető mondta, aki tavaly augusztusban tette le esküjét.
A következő hetekben a tartalékosok a három északkeleti vármegye területén gyakorolják a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés-védelmi feladatokat látnak el, valamint ellenőrző-áteresztő pontokat működtetnek.
A tartalékos honvédek civil életük mellett is aktívan hozzájárulnak az ország védelméhez, felkészítésük pedig garantálja, hogy minden helyzetben a legmagasabb színvonalon lássák el feladataikat – írják a honlapon.
