Helyi közélet

1 órája

„Miskolci” társasjáték készül A Pál utcai fiúkból!

Címkék#Molnár Ferenc#A Pál utcai fiúk#Károly Róbert Campus#játékfejlesztő#társasjáték#játékfejlesztés

A legismertebb magyar regények egyike, a legnépszerűbb sztoriké, a legemlékezetesebb szereplőké: Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című könyve. Most társasjáték készül belőle, miskolci kötődéssel.

Boon.hu

A jövőre megjelentetni tervezett társasjáték készülőben van épp, amint arról a MATE honlapján beszámolnak. A bábuk vélhetően majd Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek alakját fogják megidézni.

társasjáték készül
Társasjáték készül A Pál utcai fiúkból – a képeken az ötletgazda csapata, kipróbálás közben
Forrás: Komporday Dávid / karolyrobertcampus.uni-mate.hu/

Társasjáték készül A Pál utcai fiúkból

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusa honlapjának leírásából kiderül, az ötletgazda Komporday Dávid. A miskolci származású fiatalember a weboldalon részletesen mesél a „játékos” kalandról.

Előzőleg a gyöngyösi főiskolán végzett, mint meséli önmagáról, idegenforgalom és szálloda szakon, vendéglátás és szálloda menedzsment szakirányon, 2008-ban.

Nálunk a társasjátékozás családi hobbi, de különösen a 9 éves fiam, Bendegúz nagy rajongó. Ő vetette fel egyszer, hogy mi lenne, ha készítenénk egy saját játékot. Először egy focis társast találtunk ki, de elengedtük ezt a vonalat, mert nem tartottuk elég izgalmasnak. Bendegúz már olvasta a Pál utcai fiúk regényt és neki jutott eszébe, hogy mi lenne, ha inkább ezzel a témával próbálkoznánk meg

– így szól a nem mindennapi eredettörténet. Több gyerek, osztálytársak, továbbá apukák társultak a projekthez, az ötleteléshez. „A kisfiam ötletének megvalósításán így egy egész csapat dolgozott és mivel hasznos ötletekkel, tanácsokkal ők is hozzájárultak a munkafolyamathoz, természetesen az ő nevük is fel fog kerülni a társasjáték dobozára” – meséli Dávid.

A Pál utcai fiúk szereplőit mintázó köztéri szoborcsoport a pesti Práter utcában
Forrás: Észak-Keleti Átjáró Egyesület

Kiderül aztán, hogy körülbelül egy éve adta be a védjegybejegyzési kérelmet A Pál utcai fiúk címre, asztali társasjáték kategóriában, amit meg is kapott. Majd megkereste őt a Molnár Ferenc Társulat egyik alapítója. Azzal, hogy közeleg az író születésének 150. évfordulója és a regény megjelenésének 120. évfordulója. A társulat egy nagyobb eseménysorozatot magába foglaló emlékidőszakot készít elő, és a társasjáték szépen illeszkedne ebbe a jubileumi időszakba. Megkérték Dávidot, hogy mutassa be nekik az elképzelt játékot, ezt követően megállapodtak, hogy a társasjáték „a projekt egyik szála lesz”. Online kérdőív révén egyébként tesztelőket is sikerült találni a fejlesztéshez.

A demo verzió a megállapodást követően elkerült egy szakemberhez, aki több társast is piacra dobott már. Várhatóan egy év múlva lesz belőle valami. A fiam, a projektben részt vevő társaink és én nagyon várjuk a végeredményt. Biztos, hogy lesznek még módosítások, és véglegesítik a dizájnt is. Azt gondoljuk, hogy a játék a maga formájában hűen adja vissza a regény világát, és aki játszik vele, átélheti a Grund izgalmait, a barátság, a bátorság és az összetartás erejét – mindezt egy olyan játékban, amit mi magunk is örömmel veszünk le újra és újra a polcról.

A minimális miskolci háttérszál mellé még kerestünk egy másikat, az sem kevésbé halvány, de létező és dokumentált. Néhány éve, amikor egy civil egyesület a borsodi megyeszékhelyen játszható „off-line” kalandjátékához keresett ihletet, egyben szakmai előképeket, a fejlesztők a fővárosba is ellátogattak, és éppen abba a kerületbe, arra a környékre, ahol A Pál utcai fiúk története játszódik. Ekkor és itt készültek a cikkünkben alább bemutatott fotók. (A projekt végeredménye pedig a Koffertúrák nevű szolgáltatás lett.)

A XIII. kerületi regényhelyszíneket szakmai tanulmányúton bejárt miskolci csapat 2018-ban, „Nemecsekékkel”
Forrás: Észak-Keleti Átjáró Egyesület

