október 15., szerda

Teréz névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Kísért a szovjet múlt a Bükkben! Felfedezték a titkos rakétabázist, amit már a hadsereg is elfelejtett – fotókkal, videóval

Címkék#rakétabázis#Urbex#Tardona

Az Urbex Hungary csapata tíz éve egy különleges helyre merészkedett. Bejutottak egy évtizedek óta elhagyatott légvédelmi rakétabázisra a Bükk peremén. A múlt árnyai Tardona környékén ma is kísértenek, ahol egykor a hidegháború legszigorúbban őrzött katonai területe állt. Na, de hogy keveredik ebbe Jókai Mór? Cikkünkből ez is kiderül.

Boon.hu
Kísért a szovjet múlt a Bükkben! Felfedezték a titkos rakétabázist, amit már a hadsereg is elfelejtett – fotókkal, videóval

Körbenőtte az idő és a növényzet az egykori bázist

Forrás: Facebook/Urbex Hungary

A Bükk-fennsík csendjében, a fák mögött omladozó betonfalak jelzik, hogy ezen a részen valaha éjjel-nappal katonák őrködtek. A 105/2 légvédelmi rakétaosztály bázisát 1959-ben építették, amikor Magyarország a keleti blokk egyik fontos láncszeme volt a légvédelemben. A Volhov MN4512 rendszerrel működő egység feladata az ország légterének védelme volt, ha kellett, akár az ellenséges bombázók ellen is. A helyszínt nem véletlenül választották. Tardona környéke már az ötvenes években is stratégiai pontnak számított, hiszen itt működött egy szovjet lokátorállomás.

tardona, katonai légvédelmi bázis, urbex
Egykor hatalmas élet volt a tardonai bázison, ma már csak romok őrzik az mlékét
Forrás: Facebook/Urbex Hungary

Tardona egykor a hadsereg szolgálatában állt

Több mint harminc évvel a laktanya bezárása után, az Urbex Hungary csapata bejutott az elhagyott területre, és fotóikon, videóikon keresztül visszahozták a múltat. A Bükk által ölelt Tardona és a környék falvai évtizedeken át együtt éltek a katonai jelenléttel. A helyiek úgy emlegették a laktanyát, mint egy második falut. Egy zárt, fegyelmezett világot, ahol több száz katona szolgált az ország minden részéről. A Magyar Néphadsereg bázisa nemcsak katonai központ volt, hanem társadalmi és gazdasági motor is. A honvédség támogatta az iskola és az óvoda működését, a tisztek gyerekei a helyi gyerekekkel jártak egy osztályba, a tiszti telep lakóházaiban ugyanolyan élet zajlott, mint a civil Tardonán. A helyiek szerint a katonák rendszeresen vásároltak a faluban, segítettek közösségi programokat szervezni, sőt, a helyi sportélet is virágzott a Honvéd futballcsapatnak köszönhetően.

El tudja képzelni, hogy katonák százai éltek a környéken?
Forrás: Facebook/Urbex Hungary

Betonba zárt múlt

A rendszerváltás után, 1991-ben a bázist felszámolták. A katonák elmentek, a Volhov-rendszer technológiája elavult, a hidegháború véget ért. A laktanya azonban megmaradt egy letűnt korszak néma tanújaként. Az Urbex Hungary tagjai szerint a terület ma is megőrizte a maga különös atmoszféráját. Az egykori parancsnoki épületben még ott rozsdásodik a telefonközpont, a betonfalakon pedig ott a régi vörös csillag nyoma. A csapat fotókon és videón is dokumentálta a bunkereket, a raktárakat és az indítóállásokat, amelyeket már meggyötört az idő vasfoga.

Jókai és a tardonai legendák

Tardona neve azonban nemcsak a katonai múlattal forrt össze. 1849 augusztusában, a világosi fegyverletétel után itt bujkált Jókai Mór, a forradalom egyik legismertebb alakja. A helyiek rejtegették, élelemmel látták el. A legenda szerint Jókai később hálából emlegette a falut, és több művében is megörökítette a Bükk vidékét.

Tardona ma egy csendes, ezer fő alatti település Borsodban, ahol a múlt katonai titkai megelevenednek, amikor urbex túrázók és nosztalgiázó veteránok keresik fel időnként, hogy megidézzék a hely szellemét.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu