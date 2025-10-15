Kísért a szovjet múlt a Bükkben! Felfedezték a titkos rakétabázist, amit már a hadsereg is elfelejtett – fotókkal, videóval

A Bükk-fennsík csendjében, a fák mögött omladozó betonfalak jelzik, hogy ezen a részen valaha éjjel-nappal katonák őrködtek. A 105/2 légvédelmi rakétaosztály bázisát 1959-ben építették, amikor Magyarország a keleti blokk egyik fontos láncszeme volt a légvédelemben. A Volhov MN4512 rendszerrel működő egység feladata az ország légterének védelme volt, ha kellett, akár az ellenséges bombázók ellen is. A helyszínt nem véletlenül választották. Tardona környéke már az ötvenes években is stratégiai pontnak számított, hiszen itt működött egy szovjet lokátorállomás.

Egykor hatalmas élet volt a tardonai bázison, ma már csak romok őrzik az mlékét

Tardona egykor a hadsereg szolgálatában állt

Több mint harminc évvel a laktanya bezárása után, az Urbex Hungary csapata bejutott az elhagyott területre, és fotóikon, videóikon keresztül visszahozták a múltat. A Bükk által ölelt Tardona és a környék falvai évtizedeken át együtt éltek a katonai jelenléttel. A helyiek úgy emlegették a laktanyát, mint egy második falut. Egy zárt, fegyelmezett világot, ahol több száz katona szolgált az ország minden részéről. A Magyar Néphadsereg bázisa nemcsak katonai központ volt, hanem társadalmi és gazdasági motor is. A honvédség támogatta az iskola és az óvoda működését, a tisztek gyerekei a helyi gyerekekkel jártak egy osztályba, a tiszti telep lakóházaiban ugyanolyan élet zajlott, mint a civil Tardonán. A helyiek szerint a katonák rendszeresen vásároltak a faluban, segítettek közösségi programokat szervezni, sőt, a helyi sportélet is virágzott a Honvéd futballcsapatnak köszönhetően.

El tudja képzelni, hogy katonák százai éltek a környéken?

Betonba zárt múlt

A rendszerváltás után, 1991-ben a bázist felszámolták. A katonák elmentek, a Volhov-rendszer technológiája elavult, a hidegháború véget ért. A laktanya azonban megmaradt egy letűnt korszak néma tanújaként. Az Urbex Hungary tagjai szerint a terület ma is megőrizte a maga különös atmoszféráját. Az egykori parancsnoki épületben még ott rozsdásodik a telefonközpont, a betonfalakon pedig ott a régi vörös csillag nyoma. A csapat fotókon és videón is dokumentálta a bunkereket, a raktárakat és az indítóállásokat, amelyeket már meggyötört az idő vasfoga.