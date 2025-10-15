1 órája
Kísért a szovjet múlt a Bükkben! Felfedezték a titkos rakétabázist, amit már a hadsereg is elfelejtett – fotókkal, videóval
Az Urbex Hungary csapata tíz éve egy különleges helyre merészkedett. Bejutottak egy évtizedek óta elhagyatott légvédelmi rakétabázisra a Bükk peremén. A múlt árnyai Tardona környékén ma is kísértenek, ahol egykor a hidegháború legszigorúbban őrzött katonai területe állt. Na, de hogy keveredik ebbe Jókai Mór? Cikkünkből ez is kiderül.
Körbenőtte az idő és a növényzet az egykori bázist
Forrás: Facebook/Urbex Hungary
A Bükk-fennsík csendjében, a fák mögött omladozó betonfalak jelzik, hogy ezen a részen valaha éjjel-nappal katonák őrködtek. A 105/2 légvédelmi rakétaosztály bázisát 1959-ben építették, amikor Magyarország a keleti blokk egyik fontos láncszeme volt a légvédelemben. A Volhov MN4512 rendszerrel működő egység feladata az ország légterének védelme volt, ha kellett, akár az ellenséges bombázók ellen is. A helyszínt nem véletlenül választották. Tardona környéke már az ötvenes években is stratégiai pontnak számított, hiszen itt működött egy szovjet lokátorállomás.
Tardona egykor a hadsereg szolgálatában állt
Több mint harminc évvel a laktanya bezárása után, az Urbex Hungary csapata bejutott az elhagyott területre, és fotóikon, videóikon keresztül visszahozták a múltat. A Bükk által ölelt Tardona és a környék falvai évtizedeken át együtt éltek a katonai jelenléttel. A helyiek úgy emlegették a laktanyát, mint egy második falut. Egy zárt, fegyelmezett világot, ahol több száz katona szolgált az ország minden részéről. A Magyar Néphadsereg bázisa nemcsak katonai központ volt, hanem társadalmi és gazdasági motor is. A honvédség támogatta az iskola és az óvoda működését, a tisztek gyerekei a helyi gyerekekkel jártak egy osztályba, a tiszti telep lakóházaiban ugyanolyan élet zajlott, mint a civil Tardonán. A helyiek szerint a katonák rendszeresen vásároltak a faluban, segítettek közösségi programokat szervezni, sőt, a helyi sportélet is virágzott a Honvéd futballcsapatnak köszönhetően.
Betonba zárt múlt
A rendszerváltás után, 1991-ben a bázist felszámolták. A katonák elmentek, a Volhov-rendszer technológiája elavult, a hidegháború véget ért. A laktanya azonban megmaradt egy letűnt korszak néma tanújaként. Az Urbex Hungary tagjai szerint a terület ma is megőrizte a maga különös atmoszféráját. Az egykori parancsnoki épületben még ott rozsdásodik a telefonközpont, a betonfalakon pedig ott a régi vörös csillag nyoma. A csapat fotókon és videón is dokumentálta a bunkereket, a raktárakat és az indítóállásokat, amelyeket már meggyötört az idő vasfoga.
Jókai és a tardonai legendák
Tardona neve azonban nemcsak a katonai múlattal forrt össze. 1849 augusztusában, a világosi fegyverletétel után itt bujkált Jókai Mór, a forradalom egyik legismertebb alakja. A helyiek rejtegették, élelemmel látták el. A legenda szerint Jókai később hálából emlegette a falut, és több művében is megörökítette a Bükk vidékét.
Tardona ma egy csendes, ezer fő alatti település Borsodban, ahol a múlt katonai titkai megelevenednek, amikor urbex túrázók és nosztalgiázó veteránok keresik fel időnként, hogy megidézzék a hely szellemét.
