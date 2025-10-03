Híd a határon át: erdélyi gazdák jártak Borsodban - fotókkal

A tanulmányútra érkezett erdélyi vendégeket Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke és családja látta vendégül. A Pro Agricultura Egyesület szervezésében megvalósult program közös ebéddel indult a csűrben, majd a tiszakeszi és mezőcsáti telepeken folytatódott. A házigazdák körbevezették vendégeiket a szántóföldi műveléssel és állattartással foglalkozó birtokon, ahol ahol a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete által támogatott két marhafajtával, a Charolais-val és az Aubrac-kal is megismerkedhettek – olvasható a beszámoló a Nemzet Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezetének közösségi oldalán.

Fotó: Mák Krisztián / Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, B-A-Z vármegyei szervezet

A tanulmányút népszerű volt az erdélyiek körében

A délután során a Dél-Borsodi Gazdakör tagjai is bekapcsolódtak a programba. A jelenlévők ellátogattak Kuli Ágnes és Kuli Csaba merinó juhokra specializálódott tenyészetébe, ahol testközelből ismerkedhettek meg a juhtartás sajátosságaival. Ha szeretné ön is látni, amit az erdélyi vendégek, nézze meg alábbi galériánkban.