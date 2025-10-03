október 3., péntek

Látogatás

3 órája

Híd a határon át: erdélyi gazdák jártak Borsodban - fotókkal

Címkék#mezőcsát#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#Taskó József

Több mint negyven erdélyi magyar gazda érkezett Mezőcsátra, hogy személyesen ismerkedjen meg a borsodi mezőgazdaság eredményeivel és jó gyakorlataival. A tanulmányút nemcsak szakmai tapasztalatcserét, hanem közösségépítő találkozást is jelentett a határon inneni és túli gazdálkodók számára.

Gárdonyi Edina

A tanulmányútra érkezett erdélyi vendégeket Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke és családja látta vendégül. A Pro Agricultura Egyesület szervezésében megvalósult program közös ebéddel indult a csűrben, majd a tiszakeszi és mezőcsáti telepeken folytatódott. A házigazdák körbevezették vendégeiket a szántóföldi műveléssel és állattartással foglalkozó birtokon, ahol ahol a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete által támogatott két marhafajtával, a Charolais-val és az Aubrac-kal is megismerkedhettek – olvasható a beszámoló a Nemzet Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezetének közösségi oldalán.

Erdélyből érkeztek tanulmányútra
Az erdélyi vendégek értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a borsodi tanulmányút során
Fotó: Mák Krisztián / Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, B-A-Z vármegyei szervezet

A tanulmányút népszerű volt az erdélyiek körében

A délután során a Dél-Borsodi Gazdakör tagjai is bekapcsolódtak a programba. A jelenlévők ellátogattak Kuli Ágnes és Kuli Csaba merinó juhokra specializálódott tenyészetébe, ahol testközelből ismerkedhettek meg a juhtartás sajátosságaival. Ha szeretné ön is látni, amit az erdélyi vendégek, nézze meg alábbi galériánkban.

Erdélyi gazdák Borsodban

Fotók: NAK/Mák Krisztián

Két gazdaság, két különböző terület, mégis ugyanaz az elkötelezettség és szakmai alázat: inspiráló kezdet egy tartalmas szakmai programhoz!

 – összegezték a vendégek borsodi élményeiket.

