Híd a határon át: erdélyi gazdák jártak Borsodban - fotókkal
Több mint negyven erdélyi magyar gazda érkezett Mezőcsátra, hogy személyesen ismerkedjen meg a borsodi mezőgazdaság eredményeivel és jó gyakorlataival. A tanulmányút nemcsak szakmai tapasztalatcserét, hanem közösségépítő találkozást is jelentett a határon inneni és túli gazdálkodók számára.
A tanulmányútra érkezett erdélyi vendégeket Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke és családja látta vendégül. A Pro Agricultura Egyesület szervezésében megvalósult program közös ebéddel indult a csűrben, majd a tiszakeszi és mezőcsáti telepeken folytatódott. A házigazdák körbevezették vendégeiket a szántóföldi műveléssel és állattartással foglalkozó birtokon, ahol ahol a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete által támogatott két marhafajtával, a Charolais-val és az Aubrac-kal is megismerkedhettek – olvasható a beszámoló a Nemzet Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezetének közösségi oldalán.
A tanulmányút népszerű volt az erdélyiek körében
A délután során a Dél-Borsodi Gazdakör tagjai is bekapcsolódtak a programba. A jelenlévők ellátogattak Kuli Ágnes és Kuli Csaba merinó juhokra specializálódott tenyészetébe, ahol testközelből ismerkedhettek meg a juhtartás sajátosságaival. Ha szeretné ön is látni, amit az erdélyi vendégek, nézze meg alábbi galériánkban.
Erdélyi gazdák BorsodbanFotók: NAK/Mák Krisztián
Két gazdaság, két különböző terület, mégis ugyanaz az elkötelezettség és szakmai alázat: inspiráló kezdet egy tartalmas szakmai programhoz!
– összegezték a vendégek borsodi élményeiket.
