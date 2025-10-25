október 25., szombat

Ízek, illatok, hagyomány

3 órája

A közösség és a gasztronómia ünnepe: Tárcsás Ételek Fesztiválja Bogácson

Címkék#fesztivál#gasztronómiai kultúra#Tállai András#Bogács

A Tárcsás Ételek Fesztiválját tartották szombaton Bogácson.

Boon.hu
A közösség és a gasztronómia ünnepe: Tárcsás Ételek Fesztiválja Bogácson

Forrás: Facebook / Tállai András

„Ízekben gazdag nap Bogácson”. Ezzel a mondattal kezdődően tett közzé bejegyzést Tállai András a Facebookon. Az apropó: a hétvégén 14. alkalommal rendezték meg a Tárcsás Ételek Fesztiválját a délnyugat-borsodi településen.

Tállai András
Tállai András a bogácsi hagyományőrző rendezvényt látogatta meg szombaton délelőtt
Forrás: Facebook / Tállai András

Tállai András a bogácsi fesztiválon járt

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Tárcsás Ételek Fesztiválját – derül ki a parlamenti képviselő, pénzügyminisztériumi államtitkár posztjából –, ahol „a tárcsán készült finomságoké és a gasztronómia szerelmeseié a főszerep”.  A környék egyik legnépszerűbb őszi eseménye ez, s idén is hatalmas érdeklődést váltott ki. „A Bikarét már a délelőtti órákban megtelt látogatókkal, a fesztivál újra bebizonyította, hogy a közösség ereje, a helyi értékek tisztelete és a hagyományok megőrzése együtt adja meg vidékünk igazi ízét”.

„A Bikarét már a délelőtti órákban megtelt látogatókkal”
Forrás: Facebook / Tállai András

 

