A közösség és a gasztronómia ünnepe: Tárcsás Ételek Fesztiválja Bogácson

„Ízekben gazdag nap Bogácson”. Ezzel a mondattal kezdődően tett közzé bejegyzést Tállai András a Facebookon. Az apropó: a hétvégén 14. alkalommal rendezték meg a Tárcsás Ételek Fesztiválját a délnyugat-borsodi településen.

Tállai András a bogácsi hagyományőrző rendezvényt látogatta meg szombaton délelőtt

Forrás: Facebook / Tállai András

Tállai András a bogácsi fesztiválon járt

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Tárcsás Ételek Fesztiválját – derül ki a parlamenti képviselő, pénzügyminisztériumi államtitkár posztjából –, ahol „a tárcsán készült finomságoké és a gasztronómia szerelmeseié a főszerep”. A környék egyik legnépszerűbb őszi eseménye ez, s idén is hatalmas érdeklődést váltott ki. „A Bikarét már a délelőtti órákban megtelt látogatókkal, a fesztivál újra bebizonyította, hogy a közösség ereje, a helyi értékek tisztelete és a hagyományok megőrzése együtt adja meg vidékünk igazi ízét”.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!