Program

48 perce

Tabuk nélkül beszélgettek a nők egészségéért

Szakmai napot tartott az I. és II. Vármegyei Védőnői Szolgálat Osztálya október 17-én pénteken, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Konferencia termében. Tabuk nélkül hívták fel a településeken élő női lakosság figyelmét, az egészség megőrzésének a fontosságára.

Október a rózsaszín hónap, mivel ez a szín a mellrák elleni küzdelemhez kapcsolódik

A „Tabuk Nélkül – a nők egészségéért” első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvény volt, ami "RÓZSASZÍN TANÁCSADÓ a nők egészségért" programsorozat része.

Tabuk nélkül beszélgettek a szakmai nap résztvevői 
Előadások tabuk nélkül, szerteágazó témákban 

A programon szerteágazó témákban hallgathattak előadásokat az érdeklődők:

  • Közösen az emlőrák ellen
  • Rózsaszín szemüvegen innen és túl- önbizalom és lelki egyensúly a mindennapokban
  • Családvédelmi Szolgálatok munkájának bemutatása
  • Belső erőnk forrása- az intimtorna titka
  • Egy kicsi mozgás minden (védő) Nőnek kell.

 

 

