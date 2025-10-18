1 órája
Tabuk nélkül beszélgettek a nők egészségéért
Szakmai napot tartott az I. és II. Vármegyei Védőnői Szolgálat Osztálya október 17-én pénteken, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Konferencia termében. Tabuk nélkül hívták fel a településeken élő női lakosság figyelmét, az egészség megőrzésének a fontosságára.
Október a rózsaszín hónap, mivel ez a szín a mellrák elleni küzdelemhez kapcsolódik
Forrás: MW
A „Tabuk Nélkül – a nők egészségéért” első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvény volt, ami "RÓZSASZÍN TANÁCSADÓ a nők egészségért" programsorozat része.
Előadások tabuk nélkül, szerteágazó témákban
A programon szerteágazó témákban hallgathattak előadásokat az érdeklődők:
- Közösen az emlőrák ellen
- Rózsaszín szemüvegen innen és túl- önbizalom és lelki egyensúly a mindennapokban
- Családvédelmi Szolgálatok munkájának bemutatása
- Belső erőnk forrása- az intimtorna titka
- Egy kicsi mozgás minden (védő) Nőnek kell.
