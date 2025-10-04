Összeöntötték a szőlőt a polgármesterek borához

Koncz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, közölte, a folyamatban lévő fejlesztések ugyan sok kellemetlenséggel járnak, de jövőre egy teljesen megújult történelmi belváros fogadja majd a helyieket és az ide érkezőket. Az államtitkár jelezte, a turisztikai eredményességhez térségi összefogásra van szükség, amit jól mintáz a Polgármesterek bora, amely mind a huszonhét Tokaj-hegyaljai település szőlőjéből készül. Hozzátette, a borkülönlegességnek már több mint két évtizedes hagyománya van. Koncz Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy a szüreti napok rendezvényt már 93 éve tartják, a szőlőművelés és borkészítés pedig több évszázados múltra tekint vissza.

Koncz Zsófia beszél a szüreti napok ceremóniáján

Fotó: Vajda János

Kiemelte, a térség fantasztikus természeti adottságokkal rendelkezik, és Tokaj mellett még számos gyönyörű település fogadja azokat, akik Hegyaljára látogatnak.

Rámutatott, ahhoz, hogy a borvidék a turisták számára is vonzó célpont legyen, már eddig is számos fejlesztést hajtottak végre.

Szüreti napok: szőlő összeadás

Posta György, Tokaj független polgármestere beszédében kifejtette, a Polgármesterek bora kezdeményezés a világon egyedülálló, amire büszkén tekintenek.

A nyitóünnepségen a települések polgármesterei jelképesen összeöntötték a szőlőt, amiből jövő májusra készül el a borkülönlegesség.

A Szüreti Napok vasárnapig tart. Szombat este ByeAlex és a Slepp koncertezik, vasárnap pedig a családosokat várják a Fesztiválkatlanban, ahol gyermekprogramokkal is készülnek.

