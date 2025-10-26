1 órája
Ezrek vagy tízezrek születését láthatta élőben?!
Sportbaleset, tokaji fémszerkezet és keresztúri boszorkányok a hétvége legolvasottabb Boon-cikkeinek főszereplői. De a fő-főszereplő: a fél évszázada dolgozó szülészorvos.
Berkő Péter doktort sokan ismerik, sokan úgy is, hogy azt hihetik, sosem találkoztak – pedig az orvos ott volt a születésükkor, csak erre értelemszerűen nem emlékezhetnek. De tudatosan, felnőttként is sokan ismerik, hiszen legendás szülész-nőgyógyásza a megyeszékhelynek. Most a Boon.hu-nak hosszabb beszélgetésben idézte fel pályafutása fontos-érdekes emlékeit.
A szülész, aki „majd' mindenkit ismerhet(ne)”
A Boon.hu-n a hétvégén népszerű cikknek bizonyult interjú az alábbi mondatokkal indít:
Vannak emberek, akik nemcsak szakmájukban, hanem életük minden pillanatában szolgálatot teljesítenek. Dr. Berkő Péter professzor ilyen ember. Szülész-nőgyógyászként több ezer életet segített világra, tanárként generációkat nevelt hivatásra, tudósként pedig olyan módszert dolgozott ki, amellyel életeket menthetnek.
A továbbiak pedig itt olvashatóak:
Biztos, hogy ismer valakit, aki nála született – Prof. Dr. Berkő Péter, Miskolc legendás szülész-nőgyógyásza
Az elmúlt napok másik népszerű Boon-cikkének főszereplői egészen más területről érkeztek. Részben a mesevilágból. Pontosabban a valódi főszereplők nagyon is valóságosak! Ők a hejőkeresztúri gyerekek és szüleik, akik lelkesen vettek részt szombaton a HejőWeen elnevezésű színes felvonuláson. Vajon mi az az amerikai eredetű, a filmekből hozzánk is átszivárgott, majd kedveltté vált ünnep, ami alkalmat adott a dél-borsodi településen a látványos jelmezes felvonulásra? Nem csak elmeséljük, de fotókon, videókon meg is mutatjuk.
Boszorkányok, szellemek és töklámpások lepték el Hejőkeresztúrt – hatalmas siker volt a halloween-parti (fotók, videók)
A furcsaságok sorát Tokajban gyarapították a mögöttünk hagyott 24-48 órában, amint azt a megyei hírportál beszámolója megörökítette.
Tokajban furcsa vasszerkezetek jelentek meg – kiderült, mi készül a történelmi belvárosban (fotókkal)
A mai hírösszefoglaló zárásaként térjünk ki végül két balesetre, amik a fentiekkel szemben a nem feltétlenül kellemes olvasnivalók sorába tartoznak; de itt most nincs ok az igazi ijedelemre. A ralisport hírei iránt érdeklődők számára a részletek itt találhatók:
Videón a bukás: Füst, por és dráma Parasznyán – két baleset is történt a rallyn már
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!