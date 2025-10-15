Szeretné tudni mennyit kell még dolgoznia nyugdíjig? Mutatjuk a módszert, amivel megtudhatja

A szolgálati idő lekérdezését már otthon is megtehetjük. Annak hossza jelentős hatással van a nyugdíj összegére.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meghatározza, hogy mekkora nyugdíjra számíthatunk

Forrás: Shutterstock / ilusztráció

A nyugdíj megállapítása során az egyik legfontosabb tényező a szolgálati idő, ami a munkaviszonyban eltöltött időszakokat, a fizetett táppénzes napokat, a gyermekgondozással töltött éveket és az iskolai tanulmányok idejét is figyelembe veszi.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A szolgálati idő akár online is lekérdezhető

Amennyiben nyugdíjazás előtt állunk, vagy ha csak szimplán szeretnénk tudni, helyesek-e a nyilvántartásban szerepelő adataink, akár akár otthon is lekérdezhetjük a szolgálati időnket az Ügyfélkapu+-on.