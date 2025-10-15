október 15., szerda

Szolgálati idő

1 órája

Szeretné tudni mennyit kell még dolgoznia nyugdíjig? Mutatjuk a módszert, amivel megtudhatja

Ahogy közeledik a nyugdíjkorhatár, egyre fontosabbá válik, hogy pontosan tudjuk hány évünk van bedolgozva. A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meghatározza, hogy mekkora nyugdíjra számíthatunk.

Szeretné tudni mennyit kell még dolgoznia nyugdíjig? Mutatjuk a módszert, amivel megtudhatja

A szolgálati idő hossza jelentős hatással van a nyugdíj összegére

A szolgálati idő lekérdezését már otthon is megtehetjük. Annak hossza jelentős hatással van a nyugdíj összegére.

szolgálati idő
A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meghatározza, hogy mekkora nyugdíjra számíthatunk
A nyugdíj megállapítása során az egyik legfontosabb tényező a szolgálati idő, ami a munkaviszonyban eltöltött időszakokat, a fizetett táppénzes napokat, a gyermekgondozással töltött éveket és az iskolai tanulmányok idejét is figyelembe veszi.

A szolgálati idő akár online is lekérdezhető

Amennyiben nyugdíjazás előtt állunk, vagy ha csak szimplán szeretnénk tudni, helyesek-e a nyilvántartásban szerepelő adataink, akár akár otthon is lekérdezhetjük a szolgálati időnket az Ügyfélkapu+-on.

Ezeket a lépéseket kell tennünk

1. Nyissuk meg a böngészőben a www.magyarorszag.hu-t, jelentkezzünk be az Ügyfélkapu+-ba hitelesítő alkalmazással vagy e-mailes kód segítségével. A bal oldali menüsorban kattintsunk a Nyugdíj fülre, így láthatjuk a különböző szolgáltatásokat, ügyintézési lehetőségeket. Kattintsunk az adategyeztetés, megállapodás menüpontra.

2. Ha a szolgálati időről szeretnénk információt kapni, az Adategyeztetés, megállapodás menüpontban öt különböző lehetőség közül csak kettő jöhet számításba: a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem (NY_AEKER_02) és a hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése (NY_NYKIVONAT_01).

Ezeket is megtudhatjuk 

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a nyugdíjbiztosító hivatalosan megállapítsa, mennyi szolgálati időt ismer el az számunkra, akkor egyeztetési eljárást kell kezdeményeznünk a NY_AEKER_02 nyomtatvánnyal. Ez egy részletes vizsgálat, amelynek végén határozatot kapunk, és lehetőségünk van a hiányzó vagy hibás adatok javítására is.

Ha csupán szeretnénk betekinteni abba, hogy jelenleg milyen jogviszonyokat, kereseteket és egyéb adatokat tartanak nyilván rólunk, akkor elegendő a NY_NYKIVONAT_01 formanyomtatvány. Ez alapján egy kivonatot kapunk, amely felsorolja a bejelentett adatokat, de nem számolja össze a szolgálati időt, és nem jár hivatalos elismeréssel.

 

