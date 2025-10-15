3 órája
Tizenkilenc éve történt az olaszliszkai tragédia – Szögi Lajos halála egy ország soha nem múló sebe
Október 15-én tizenkilenc éve annak, hogy egy ártatlan ember élete ért véget egy, a magyar közvéleményt megrázó tragédiában. Szögi Lajos és Olaszliszka neve örökre összeforrt a fájdalommal, az értelmetlen erőszak emlékével.
Közel két évtizede történt a gyilkosság, amely megrázta az országot
Tizenkilenc év távlatából is nehéz szavakat találni arra a napra, amely fekete betűkkel íródott be Magyarország történetébe. 2006. október 15-én egy tanár, egy apa, egy ember, Szögi Lajos csak segíteni akart, és ezért az életével fizetett. Két kislánya szeme láttára verték agyon Olaszliszkán, miután autója mellett egy helyi kislány elesett az úton, és a körülötte lévők – tévesen – azt hitték, elütötte őt. A tragédia nemcsak egy családot, hanem egy egész országot rázott meg, és azóta is ott él bennünk a kérdés: hogyan történhetett meg mindez?
Szögi Lajos és Olaszliszka
Olaszliszka, a Bodrog-parti település, ma is csendes és békés hely, nehéz elképzelni, hogy egykor itt történt az ország egyik legmegrázóbb tragédiája. Aki arra jár, ma is megállhat a Szögi Lajos emlékére állított emlékműnél, amely azóta is a fájdalom és a tanulság jelképe.
- 2006-ban az a bizonyos októberi délután békésnek indult. Szögi Lajos, a tiszavasvári tanár épp két kislányával tartott hazafelé, amikor Olaszliszka utcáján egy 11 éves gyerek hirtelen az autója elé szaladt.
- A kislány elesett, nem sérült meg, csak megijedt és az árokba esett. Az apa azonnal megállt, hogy megnézze, nem történt-e baj, de ezzel a mozdulatával végzetes láncreakciót indított el.
Mindenki tudja, mit jelent az olaszliszkai lincselés
Perceken belül rokonok és helyiek gyűltek köré. Valaki rázúdult az autóra, mások üvöltöttek, és mire feleszmélt, már kirángatták a járműből. A gyermekeit féltő tanárt ütni, rugdosni kezdték, miközben a kislányai sírva könyörögtek, hogy hagyják abba. A férfit addig verték, amíg már nem mozdult. Szögi Lajost 140 ütéssel, rúgással gyilkolta meg a feldühödött tömeg.
Az ország ledermedt, a hír pillanatok alatt bejárta a sajtót. Az olaszliszkai lincselés fogalma azóta is egyet jelent az embertelenséggel, az elvakult düh és gyűlölet legszörnyűbb arcával.
„Nincs jobb szó, lincshangulat” – a tragédia első tanúi
A történtek után az Észak-Magyarország című lap tudósítói az elsők között jártak a helyszínen. Ott szólalt meg Pór Attila, a család barátja, aki segített kimenekíteni Szögi Lajos két kislányát.
A két gyereket én hoztam el
– nyilatkozta akkor a vámosújfalui férfi.
Tizenhat éve élek Vámosújfaluban, ilyet még nem tapasztaltam. Nincs jobb szó, lincshangulat volt. A nagyobbik lány sajnos mindent látott és fel is fogta a történteket. A kisebbik pedig, amikor felemeltem a karomba, rám nézett nagy kerek szemekkel, és azt kérdezte: Apa jól van? Mit tudtam volna neki mondani? Mi lesz most a három gyerekkel?
Felesége, Pórné Nagy Katalin, könnyeivel küszködve mondta el, mi történt:
Nem ment gyorsan, hiszen féknyom sem volt, és az ütközés után tíz méteren belül megállt. Kiszállt, megnézte a kislányt, aki felugrott és elszaladt. Visszaszállt a kocsiba, de elindulni nem tudott, mert rátörték a szélvédőt, beverték az ablakot, kirángatták a kocsiból és csak ütötték. Őt, aki a légynek sem ártott soha.
Olaszliszka akkori polgármestere is megszólalt
A tragédia után az egész falu sokkos állapotba került. Az akkori polgármester, Fekete Gyula, megrendülten nyilatkozott az Észak-Magyarországnak.
Egyszerűen nem találok szavakat. Minden tisztességes ember elítéli ezt az esetet. Remélem, azokat is megbüntetik, akik csak nézték a verést, de semmit nem tettek azért, hogy megakadályozzák. Minden becsületes olaszliszkai embernek ártottak ezzel. Az áldozat életét már senki nem adja vissza, de nagyon remélem, hogy az elkövetők példás büntetést kapnak.
Soha nem gyógyuló sebek
A tragédia után az ország hetekig nem tért magához. Gyertyák égtek az iskolák udvarán, templomokban, köztereken. Emberek tízezrei érezték úgy, mintha saját szerettüket veszítették volna el. Szögi Lajos nem volt híres ember, csak egy tanár, aki hitt a gyerekekben, hitt az emberek jóságában. Talán éppen ezért lett a nemzet lelkiismeretének szimbóluma. A tiszavasvári Kabay János Általános Iskola akkori igazgatója, Halász László, így fogalmazott:
Szögi Lajos különlegesen jó ember volt, és borzalmas halált halt. Erre az egészre nincsen szó.
A gyilkosság emléke közel két évtized múltán sem halványult. Minden évfordulón ott vibrál a levegőben az el nem múló döbbenet, hogyan válhatott valaki az indulatok martalékává, csak azért, mert megállt segíteni egy gyereknek?
A kislány, aki a gyújtópont volt, mára felnőtt nő
2018 novemberében a Borsonline megkereste H. Kittit, aki 11 éves gyermekként, akaratán kívül az események gyújtópontjává vált.
Felnőttként így nyilatkozott:
Természetesen nagyon sajnálom a történteket. Megváltoztatnám a múltat, ha lehetne. Az emberek nem éreztetik velem a hétköznapokban, hogy mit gondolhatnak rólam, de szeretném minél hamarabb elfeledni. Hazajárok a testvéreimhez Olaszliszkára, de ott aludni nem tudok. Az ablak ugyanis pont Szögi Lajos emlékművére néz.
Azok, akik Szögi Lajos halálát okozták, azóta már kiszabadultak a börtönből. A fájdalom tizenkilenc év után sem múlt el, de az emlékezés talán segít abban, hogy soha többé ne történhessen meg hasonló.
