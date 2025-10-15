Tizenkilenc éve történt az olaszliszkai tragédia – Szögi Lajos halála egy ország soha nem múló sebe

Tizenkilenc év távlatából is nehéz szavakat találni arra a napra, amely fekete betűkkel íródott be Magyarország történetébe. 2006. október 15-én egy tanár, egy apa, egy ember, Szögi Lajos csak segíteni akart, és ezért az életével fizetett. Két kislánya szeme láttára verték agyon Olaszliszkán, miután autója mellett egy helyi kislány elesett az úton, és a körülötte lévők – tévesen – azt hitték, elütötte őt. A tragédia nemcsak egy családot, hanem egy egész országot rázott meg, és azóta is ott él bennünk a kérdés: hogyan történhetett meg mindez?

Szögi Lajos tragédiájának emléke nem halványul (emlékmű Olaszliszkán)

Forrás: Borsonline

Szögi Lajos és Olaszliszka

Olaszliszka, a Bodrog-parti település, ma is csendes és békés hely, nehéz elképzelni, hogy egykor itt történt az ország egyik legmegrázóbb tragédiája. Aki arra jár, ma is megállhat a Szögi Lajos emlékére állított emlékműnél, amely azóta is a fájdalom és a tanulság jelképe.

2006-ban az a bizonyos októberi délután békésnek indult. Szögi Lajos, a tiszavasvári tanár épp két kislányával tartott hazafelé, amikor Olaszliszka utcáján egy 11 éves gyerek hirtelen az autója elé szaladt.

A kislány elesett, nem sérült meg, csak megijedt és az árokba esett. Az apa azonnal megállt, hogy megnézze, nem történt-e baj, de ezzel a mozdulatával végzetes láncreakciót indított el.

Mindenki tudja, mit jelent az olaszliszkai lincselés

Perceken belül rokonok és helyiek gyűltek köré. Valaki rázúdult az autóra, mások üvöltöttek, és mire feleszmélt, már kirángatták a járműből. A gyermekeit féltő tanárt ütni, rugdosni kezdték, miközben a kislányai sírva könyörögtek, hogy hagyják abba. A férfit addig verték, amíg már nem mozdult. Szögi Lajost 140 ütéssel, rúgással gyilkolta meg a feldühödött tömeg.

Az ország ledermedt, a hír pillanatok alatt bejárta a sajtót. Az olaszliszkai lincselés fogalma azóta is egyet jelent az embertelenséggel, az elvakult düh és gyűlölet legszörnyűbb arcával.

„Nincs jobb szó, lincshangulat” – a tragédia első tanúi

A történtek után az Észak-Magyarország című lap tudósítói az elsők között jártak a helyszínen. Ott szólalt meg Pór Attila, a család barátja, aki segített kimenekíteni Szögi Lajos két kislányát.

A két gyereket én hoztam el

– nyilatkozta akkor a vámosújfalui férfi.

Tizenhat éve élek Vámosújfaluban, ilyet még nem tapasztaltam. Nincs jobb szó, lincshangulat volt. A nagyobbik lány sajnos mindent látott és fel is fogta a történteket. A kisebbik pedig, amikor felemeltem a karomba, rám nézett nagy kerek szemekkel, és azt kérdezte: Apa jól van? Mit tudtam volna neki mondani? Mi lesz most a három gyerekkel?

Felesége, Pórné Nagy Katalin, könnyeivel küszködve mondta el, mi történt: