Siker

1 órája

Már 21 ezren igényelték! A borsodi háromgyerekes anyák sem késlekednek, szeretnének élni az adómentesség lehetőségével

Októbertől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak az édesanyáknak, akik három vagy több gyermeket nevelnek. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár október 2-án, csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy már 21 ezer igénylés érkezett háromgyerekes édesanyák SZJA-mentessége ügyében a NAV-hoz.

Októbertől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak az édesanyáknak, akik három vagy több gyermeket nevelnek.

Forrás: MW

A háromgyermekes anyák SZJA-mentességét akár havi 100 ezer forinttal is növelheti a családi kasszát, de nem jár automatikusan.

SZJA-mentesség
Az SZJA-mentesség új lehetőségeket teremt
Fotó: MW

 Összességében az új szabály több százezer magyar család számára hozhat könnyítést, amelynek köszönhetően jelentősen nőhet a családi kassza, és könnyebbé válhat a mindennapi megélhetés.

Az SZJA-mentesség új lehetőségeket teremt

Kiss Éva háromgyerekes miskolci édesanya úgy érzi, hogy családjuk számára ez nagy könnyítést jelenthet a gyermekeik jövője érdekében.

A háromgyerekes édesanyák SZJA-mentessége engem is érint, hiszen van egy egyetemista és két általános iskolás gyermekem. Korábban is érvényesítettem a munkabérből a családi adókedvezményt így valójában szinte a bruttó fizetésemet kaptam meg. Egyelőre még nem tudom hogy ez a lépés hogyan befolyásolja a családi kasszát, mennyi plusz bevétel marad a zsebünkben. Nálunk minden fillér számít és ha több marad, biztos hogy a gyermekeinkre költjük majd 

– mondta el kérdésünkre az édesanya.

Az álmukat válthatják valóra 

D. Emese bükkaranyosi anyuka, két fiú és egy lány gyermeke van, nem késlekedik, szeretne élni a lehetőséggel:

„Mindenképpen igénybe szeretném venni a családi adókedvezményt. Számításaim szerint ez az öt fős családunk számára annyi megtakarítást jelent majd, hogy az álomutazásunkra eljutunk végre repülővel. Görögországba szeretnénk elutazni, már évek óta erre készülünk. Az is elképzelhető, hogy a régi autónkat cseréljük le egy kényelmesebbre, biztonságosabbra.”

Nem jár automatikusan de a NAV segítséget nyújt

A háromgyermekes anyák adómentessége nem jár automatikusan, igényelni kell, viszont így már év közben is érezhető lesz a pénzügyi könnyítés. A NAV segít a munkáltatóknak és az online megoldást választó édesanyáknak. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni.

Már az októberi fizetésből is érvényesíthető

Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA). A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésre álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

A kedvezmény sohasem veszhet el

A kedvezmény soha, semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik. Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető. A kétféle (a munkáltatónál leadandó papíralapú, valamint az ONYA-ban elérhető online verziójú) adóelőleg-nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/online-nyomtatvanyok

 

