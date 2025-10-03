Már 21 ezren igényelték! A borsodi háromgyerekes anyák sem késlekednek, szeretnének élni az adómentesség lehetőségével

A háromgyermekes anyák SZJA-mentességét akár havi 100 ezer forinttal is növelheti a családi kasszát, de nem jár automatikusan.

Az SZJA-mentesség új lehetőségeket teremt

Összességében az új szabály több százezer magyar család számára hozhat könnyítést, amelynek köszönhetően jelentősen nőhet a családi kassza, és könnyebbé válhat a mindennapi megélhetés.

Kiss Éva háromgyerekes miskolci édesanya úgy érzi, hogy családjuk számára ez nagy könnyítést jelenthet a gyermekeik jövője érdekében.

A háromgyerekes édesanyák SZJA-mentessége engem is érint, hiszen van egy egyetemista és két általános iskolás gyermekem. Korábban is érvényesítettem a munkabérből a családi adókedvezményt így valójában szinte a bruttó fizetésemet kaptam meg. Egyelőre még nem tudom hogy ez a lépés hogyan befolyásolja a családi kasszát, mennyi plusz bevétel marad a zsebünkben. Nálunk minden fillér számít és ha több marad, biztos hogy a gyermekeinkre költjük majd

– mondta el kérdésünkre az édesanya.