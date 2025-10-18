Szomorú búcsú a kocsmától – új fejezet kezdődik a Szinva teraszon

Lezárult egy fejezet a miskolci vendéglátás életében: a Szinva teraszon működő Mexikói Gasztrokocsma, más néven La Cantina Taqueria, végleg bezárta kapuit. Bár a vendégek szomorúan búcsúztak a megszokott ízek és hangulat mellett, az üzlethelyiség most kiadó, a bérleti díj havi 200 ezer forint, a berendezések pedig a bérbeadás részét képezik. Az ingatlan ideális lehetőség más típusú vendéglátóhely vagy üzlet számára, hiszen a Szinva terasz frekventált, látogatott terület Miskolc belvárosában.

Búcsúzik a Szinva terasz egyik színfoltja Forrás: Facebook

A közösség körében a bezárásról szóló hírek nosztalgikus visszaemlékezéseket váltottak ki: a helyiek sokszor idézték fel az itt töltött esték kellemes hangulatát, a barátságos kiszolgálást és az autentikus mexikói ízeket. Bár a Mexikói Gasztrokocsma már nem fogad vendégeket, a Szinva terasz mindig is vonzó helyszín marad új kezdeményezések számára.

A Szinva terasz híres közösségi tér Miskolc szívében

A vendéglátás dinamikus terület, ahol a változások természetesek: az ingatlanok és éttermek új életre kelhetnek, és a közönség továbbra is számíthat friss, izgalmas gasztronómiai élményekre. A város lakói így a búcsú mellett a jövőbeli lehetőségekre is tekinthetnek: a Szinva terasz és környéke továbbra is ideális terep az új éttermek, kávézók és kocsmák számára, amelyek színesítik a belvárosi életet.