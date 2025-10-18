október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás jön...

2 órája

Szomorú búcsú a kocsmától – új fejezet kezdődik a Szinva teraszon

Címkék#Szinva terasz#bezár#kocsma#Miskolc

A Mexikói Gasztrokocsma (La Cantina Taqueria) bezárása után a helyi közösség reménykedik, hogy a tér hamarosan új, vonzó gasztronómiai lehetőségekkel gazdagodik. A miskolci Szinva teraszon újabb vendéglátóhely húzta le a rolót.

Boon.hu
Szomorú búcsú a kocsmától – új fejezet kezdődik a Szinva teraszon

A Szinva terasz változások elé néz

Forrás: Facebook

Lezárult egy fejezet a miskolci vendéglátás életében: a Szinva teraszon működő Mexikói Gasztrokocsma, más néven La Cantina Taqueria, végleg bezárta kapuit. Bár a vendégek szomorúan búcsúztak a megszokott ízek és hangulat mellett, az üzlethelyiség most kiadó, a bérleti díj havi 200 ezer forint, a berendezések pedig a bérbeadás részét képezik. Az ingatlan ideális lehetőség más típusú vendéglátóhely vagy üzlet számára, hiszen a Szinva terasz frekventált, látogatott terület Miskolc belvárosában.

szinva terasz
Búcsúzik a Szinva terasz egyik színfoltja Forrás:  Facebook

A közösség körében a bezárásról szóló hírek nosztalgikus visszaemlékezéseket váltottak ki: a helyiek sokszor idézték fel az itt töltött esték kellemes hangulatát, a barátságos kiszolgálást és az autentikus mexikói ízeket. Bár a Mexikói Gasztrokocsma már nem fogad vendégeket, a Szinva terasz mindig is vonzó helyszín marad új kezdeményezések számára.

A Szinva terasz híres közösségi tér Miskolc szívében

A vendéglátás dinamikus terület, ahol a változások természetesek: az ingatlanok és éttermek új életre kelhetnek, és a közönség továbbra is számíthat friss, izgalmas gasztronómiai élményekre. A város lakói így a búcsú mellett a jövőbeli lehetőségekre is tekinthetnek: a Szinva terasz és környéke továbbra is ideális terep az új éttermek, kávézók és kocsmák számára, amelyek színesítik a belvárosi életet.

Bár a Mexikói Gasztrokocsma már a múlt része, a közösség emlékeiben megmarad, és a helyi vendéglátás történetének egy kedves fejezete marad. A Szinva terasz továbbra is várja az új kezdeményezéseket, és a városlakók izgatottan várhatják, ki lesz a következő, aki életet visz a térre.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu