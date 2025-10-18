2 órája
Szomorú búcsú a kocsmától – új fejezet kezdődik a Szinva teraszon
A Mexikói Gasztrokocsma (La Cantina Taqueria) bezárása után a helyi közösség reménykedik, hogy a tér hamarosan új, vonzó gasztronómiai lehetőségekkel gazdagodik. A miskolci Szinva teraszon újabb vendéglátóhely húzta le a rolót.
A Szinva terasz változások elé néz
Lezárult egy fejezet a miskolci vendéglátás életében: a Szinva teraszon működő Mexikói Gasztrokocsma, más néven La Cantina Taqueria, végleg bezárta kapuit. Bár a vendégek szomorúan búcsúztak a megszokott ízek és hangulat mellett, az üzlethelyiség most kiadó, a bérleti díj havi 200 ezer forint, a berendezések pedig a bérbeadás részét képezik. Az ingatlan ideális lehetőség más típusú vendéglátóhely vagy üzlet számára, hiszen a Szinva terasz frekventált, látogatott terület Miskolc belvárosában.
A közösség körében a bezárásról szóló hírek nosztalgikus visszaemlékezéseket váltottak ki: a helyiek sokszor idézték fel az itt töltött esték kellemes hangulatát, a barátságos kiszolgálást és az autentikus mexikói ízeket. Bár a Mexikói Gasztrokocsma már nem fogad vendégeket, a Szinva terasz mindig is vonzó helyszín marad új kezdeményezések számára.
A Szinva terasz híres közösségi tér Miskolc szívében
A vendéglátás dinamikus terület, ahol a változások természetesek: az ingatlanok és éttermek új életre kelhetnek, és a közönség továbbra is számíthat friss, izgalmas gasztronómiai élményekre. A város lakói így a búcsú mellett a jövőbeli lehetőségekre is tekinthetnek: a Szinva terasz és környéke továbbra is ideális terep az új éttermek, kávézók és kocsmák számára, amelyek színesítik a belvárosi életet.
Bár a Mexikói Gasztrokocsma már a múlt része, a közösség emlékeiben megmarad, és a helyi vendéglátás történetének egy kedves fejezete marad. A Szinva terasz továbbra is várja az új kezdeményezéseket, és a városlakók izgatottan várhatják, ki lesz a következő, aki életet visz a térre.
