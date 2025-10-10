1 órája
Cégvezető, dajka és óvónő a kitüntetettek között - fotókkal
Szikszó Város Napján ismét átadták a város legrangosabb elismeréseit. Az ünnepélyes képviselő-testületi ülésen azok kaptak kitüntetést, akik kiemelkedő munkájukkal és elhivatottságukkal hozzájárultak Szikszó fejlődéséhez, közösségi életéhez.
Elismeréseket adtak át Szikszón
Forrás: Szikszó
Fotó: KONCZJANOS
Szikszó Város Napja alkalmából tartott ünnepi testületi ülésen 2025-ben is megható pillanatoknak lehettek tanúi a résztvevők. A rendezvényen Pro Urbe díjban, Nívódíjban és Jacobus Nobilis díjban részesültek azok, akik hosszú éveken át példamutatóan dolgoztak a városért, intézményeiért, közösségeiért.
Szikszó idei díjazottjai
Az elismeréseket Sváb Antal polgármester adta át. Pro Urbe díjat kapott Puskás Ferenc Béla, aki a Turul Kft. vezetőjeként és a képviselő-testület tagjaként a város fejlődéséért végzett tevékenységével érdemelte ki az elismerést. Ugyancsak Pro Urbe díjban részesült a Vadméz Római Katolikus Kórus, amely évek óta szolgálataival gazdagítja a szentmiséket, részt vesz a városi rendezvényeken, és hagyományteremtő szándékkal minden évben megszervezi az adventi koncertet.
Nívódíjat vehetett át Vécseyné Fedor Zsuzsanna, aki tíz éve vesz részt a Szik-szó újság munkájában, valamint hat éve az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjaként segíti a város kulturális életét.
Jacobus Nobilis díjat kapott Bartha József, a baromfitelep vezetője, Slezsák Józsefné, dajka, valamint Üvegesné Losonczi Éva, óvónő, akik elhivatott munkájukkal és példamutató szakmai tevékenységükkel vívták ki az elismerést.
Átadták Szikszó elismeréseitFotók: Szikszó/Koncz János
Az ünnepi eseményt Ruscsák Petronella és Bakos Irina koncertje tette teljessé, méltó keretet adva a kitüntetések átadásához.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval
Népszerű üzlet zár be Miskolc főutcáján – készletkisöprést tartanak - fotó