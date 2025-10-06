2 órája
A szerencsét és a sört Charlie is szereti – Ilyen volt a Szerencsekoncert Sátoraljaújhelyen (fotók, videó)
A Török Ádám emlékzenekar is elárulta, mi köti igazán Borsodhoz. A sátoraljaújhelyi Szerencsekoncerten Charlie is megmondta a tutit.
Ilyen volt a Szerencsekoncert Sátoraljaújhelyen
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 5-én, vasárnap volt a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozat legújabb állomása Sátoraljaújhelyen. A nézőtér most a Török Ádám emlékzenekar és Charlie miatt telt meg, a koncertek pedig óriási sikert arattak. De nemcsak a zenéé volt a főszerep az este, a fellépők azt is elárulták nekünk, mit tartanak a legnagyobb szerencsének az életükben, valamint hogy miért az a rejtélyes szerencseszámuk, ami.
Szerencse a Szerencsekoncerten
Vasárnap elsőként a Török Ádám emlékzenekar lépett a színpadra és óriásit taroltak. A fiúk akkora bulit csináltak, hogy még egy sörért sem volt érdemes elszaladni.
A zenekar tagjai azon kívül, hogy remélik, hamarosan megnyerik a Hatoslottót, nagyon szerencsésnek tartják magukat azért, hogy felléphettek ezen a gyönyörű helyen, valamint a közönség vendégszeretetéért.
Hogy mi köti őket Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez? Erre a válaszuk többük szájából egyszerre hangzott el:
Hát a sör!
Szerencse és béke
A kultúra mindig sokat ad az életünknek, beszéljünk bármely korosztályról. Hiszen a magyar nemzet híres a hagyományairól, a Covid utáni időszak óta pedig erre nagy hangsúlyt fektettünk, mert az emberek bezárkóztak és szerettük volna a közösségeinket megerősíteni. Azt gondolom, hogy ezek a kulturális élmények is ahhoz járulnak hozzá, hogy mindenki láthassa azt, illetve kivegye a részét a magyar kultúrából
– mondta Bánné Gál Boglárka országgyűlési képviselő.
Azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, hogy biztonságban, békében, egészségben élhetünk, az összes többi nem számít. Ha egy ember életében ez megvan, nem is lehet szerencsésebb a világon
- tette hozzá.
A sört és a szerencsét Charlie is szereti
A szerencse egy érdekes dolog, mert az tud szerencsés lenni, aki megdolgozott érte, nem jön magától. Régen lottóztam, volt is már hármas találatom, de ez már nagyon régen volt. A szerencseszámom a 47-es, ez a születési dátumom
– mondta Horváth Charlie a koncert előtt.
Azt is elárulta nekünk, Borsodban rengeteg barátja van és szokott is fellépni a vármegyében, de ezen túl a sörrel is van némi kapcsolata:
Szeretem a Borsodi sört, szoktam is venni
– mondta.
Szerencsekoncert SátoraljaújhelyenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A koncertje pedig természetesen szokás szerint remek volt, a nagy létszámú közönség együtt énekelte vele legnagyobb slágereit.
