2 órája

A szerencsét és a sört Charlie is szereti – Ilyen volt a Szerencsekoncert Sátoraljaújhelyen (fotók, videó)

A Török Ádám emlékzenekar is elárulta, mi köti igazán Borsodhoz. A sátoraljaújhelyi Szerencsekoncerten Charlie is megmondta a tutit.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Október 5-én, vasárnap volt a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozat legújabb állomása Sátoraljaújhelyen. A nézőtér most a Török Ádám emlékzenekar és Charlie miatt telt meg, a koncertek pedig óriási sikert arattak. De nemcsak a zenéé volt a főszerep az este, a fellépők azt is elárulták nekünk, mit tartanak a legnagyobb szerencsének az életükben, valamint hogy miért az a rejtélyes szerencseszámuk, ami.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Szerencse a Szerencsekoncerten

Vasárnap elsőként a Török Ádám emlékzenekar lépett a színpadra és óriásit taroltak. A fiúk akkora bulit csináltak, hogy még egy sörért sem volt érdemes elszaladni.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A zenekar tagjai azon kívül, hogy remélik, hamarosan megnyerik a Hatoslottót, nagyon szerencsésnek tartják magukat azért, hogy felléphettek ezen a gyönyörű helyen, valamint a közönség vendégszeretetéért.

Hogy mi köti őket Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez? Erre a válaszuk többük szájából egyszerre hangzott el:

Hát a sör!

Szerencse és béke

A kultúra mindig sokat ad az életünknek, beszéljünk bármely korosztályról. Hiszen a magyar nemzet híres a hagyományairól, a Covid utáni időszak óta pedig erre nagy hangsúlyt fektettünk, mert az emberek bezárkóztak és szerettük volna a közösségeinket megerősíteni. Azt gondolom, hogy ezek a kulturális élmények is ahhoz járulnak hozzá, hogy mindenki láthassa azt, illetve kivegye a részét a magyar kultúrából

 – mondta Bánné Gál Boglárka országgyűlési képviselő.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, hogy biztonságban, békében, egészségben élhetünk, az összes többi nem számít. Ha egy ember életében ez megvan, nem is lehet szerencsésebb a világon

- tette hozzá.

A sört és a szerencsét Charlie is szereti

A szerencse egy érdekes dolog, mert az tud szerencsés lenni, aki megdolgozott érte, nem jön magától. Régen lottóztam, volt is már hármas találatom, de ez már nagyon régen volt. A szerencseszámom a 47-es, ez a születési dátumom

 – mondta Horváth Charlie a koncert előtt.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Azt is elárulta nekünk, Borsodban rengeteg barátja van és szokott is fellépni a vármegyében, de ezen túl a sörrel is van némi kapcsolata:

Szeretem a Borsodi sört, szoktam is venni

 – mondta.

Szerencsekoncert Sátoraljaújhelyen

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A koncertje pedig természetesen szokás szerint remek volt, a nagy létszámú közönség együtt énekelte vele legnagyobb slágereit.

 

