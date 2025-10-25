Mit keresett 15 nagykövet egyszerre Borsod-Abaúj-Zemplénben?

Szerencsen egyszerre csendült fel a diplomácia és a vidék hangja. A Magyar Női Unió szervezésében a vidéki nők napja alkalmából tizenöt ország nagykövet asszonya látogatott el a Zemplén kapujába, hogy személyesen is megismerjék a magyar vidék életét, hagyományait és összetartó közösségeit – számolt be közösségi oldalán a jelentős eseményről Dr. Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

A nagykövetek élvezték a szerencsi látogatást

Forrás: Facebook/dr. Koncz Zsófia

A szerencsi várban osztották meg értékeiket és tapasztalataikat

Nagy megtiszteltetés, hogy éppen itt, a Zemplén szívében mutathattuk meg a magyar vidék erejét és értékeit

– mondta Koncz Zsófia. Az esemény célja nem csupán a kulturális bemutatkozás volt, hanem annak megmutatása is, hogy a nők – akár diplomáciában, akár helyi közösségekben – egyre fontosabb szerepet vállalnak a döntéshozatalban.

A nők jelenléte és munkája nélkül nincs fejlődő ország, és nincs erős közösség sem

– emelte ki az államtitkár.