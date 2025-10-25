5 órája
Mit keresett 15 nagykövet egyszerre Borsod-Abaúj-Zemplénben?
Tizenöt ország nagykövet asszonya érkezett a Zemplén szívébe, hogy a Magyar Női Unió meghívására együtt ünnepeljék a vidéki nők napját. A Szerencsen megrendezett esemény nemcsak a magyar vidék értékeit és közösségeit mutatta meg, hanem a nők társadalmi és gazdasági szerepének növekvő erejét is.
Szerencsen egyszerre csendült fel a diplomácia és a vidék hangja. A Magyar Női Unió szervezésében a vidéki nők napja alkalmából tizenöt ország nagykövet asszonya látogatott el a Zemplén kapujába, hogy személyesen is megismerjék a magyar vidék életét, hagyományait és összetartó közösségeit – számolt be közösségi oldalán a jelentős eseményről Dr. Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.
A szerencsi várban osztották meg értékeiket és tapasztalataikat
Nagy megtiszteltetés, hogy éppen itt, a Zemplén szívében mutathattuk meg a magyar vidék erejét és értékeit
– mondta Koncz Zsófia. Az esemény célja nem csupán a kulturális bemutatkozás volt, hanem annak megmutatása is, hogy a nők – akár diplomáciában, akár helyi közösségekben – egyre fontosabb szerepet vállalnak a döntéshozatalban.
A nők jelenléte és munkája nélkül nincs fejlődő ország, és nincs erős közösség sem
– emelte ki az államtitkár.
A vidéki nők helyzetére hívták fel a figyelmet Sárospatakon
A nők ereje tartja életben a vidéket
A rendezvényen Koncz Zsófia kiemelte, hogy a magyar kormány célja, hogy minden nő – különösen a vidéken élők – számára biztos alapot teremtsen a családi élet, a munka és a közösségi szerepvállalás összeegyeztetéséhez. Ennek érdekében az elmúlt években több fontos intézkedés is született:
- Családbarát adópolitika: a CSED, GYED és az anyák személyi jövedelemadó-mentessége révén több pénz marad a családoknál.
- Munka és család egyensúlya: a rugalmas foglalkoztatás és a részmunkaidős lehetőségek segítik a nők munkaerőpiaci részvételét.
- Bölcsődei hálózat fejlesztése: 2010 óta meghatszorozódott azoknak a településeknek a száma, ahol bölcsőde működik, támogatva ezzel a kisgyermekes anyák munkába való visszatérését.
- A magyar vidék támogatása: a mezőgazdaság, a helyi vállalkozások és a falusi élet fejlesztése továbbra is kiemelt cél, hiszen – ahogyan Koncz Zsófia fogalmazott – „a vidék tartja életben az ország szívét.”
A nagykövetek látogatása jó alkalmat adott arra, hogy a diplomáciai testületek női vezetői személyesen tapasztalják meg a magyar vidéki nők elhivatottságát, erejét és példamutató munkáját.
