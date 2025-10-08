1 órája
Füstbe burkolt szenvedély a szerencsi vár falai között
Idén ötödik alkalommal rendezik meg a számos különlegességet ígérő I Love Smoky fesztivált. A szerencsi Rákóczi-várban három napon át a BBQ kapja a főszerepet: a füst, az ízek és a parázs uralja majd az udvart és a várost.
Fergeteges hangulat várható Szerencsen
Hétvégén startol az I Love Smoky kiállítás és BBQ-verseny Szerencsen. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot. A fesztivál főszervezője, Vizsolyi Róbert és csapata nemrég aranyérmet szerzett Szófiában, amivel kijutottak az amerikai világbajnokságra, most pedig hazai pályán mutatják meg, miért tartoznak a magyarok a világ BBQ-elitjébe.
Szerencs a BBQ fővárosa lesz a hétvégén
Október 10–12. között a szerencsi Rákóczi-vár udvara igazi gasztro- és zenei fesztivállá alakul, ahol 36 csapat méri össze tudását.
A Magyar Bajnokságon 16 hazai, a nemzetközi versenyen pedig 22 külföldi csapat vesz részt 9 különböző országból.
A KCBS (Kansas City Barbeque Society) hivatalos versenyeként az I Love Smoky a legjobbakat hozza el a csokifővárosba, ami így a BBQ fővárosa is lesz október második hétvégéjén. A látogatók ízletes falatok, bemutatók és koncertek mellett betekintést nyerhetnek a BBQ-kultúra kulisszái mögé. Workshopok, főzőbemutatók és gasztrópiac várja az érdeklődőket, miközben a Rákóczi-vár hangulata különleges díszletet ad az eseménynek. A tavalyi esemény hangulatáról olvashat a boon.hu alábbi cikkében.
Nemcsak ízek, hanem egész napos programok is várják a látogatókat
Október 10-én, pénteken este a Vanee és a Star Deluxe koncertjei nyitják meg a fesztivált. Szombaton egész napos amerikai autókiállítás, rodeo bika bajnokság, utcazenészek, valamint gyermekprogramok – ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások – várják a látogatókat. Az este csúcspontja Egri Péter és a Mystery Gang koncertje lesz, amely garantáltan forró hangulatot teremt a vár udvarán. Vasárnap a KCBS Master Series verseny döntője és az eredményhirdetés zárja a hétvégét.
A helyszínen 7 kiállító és 10 gasztropartner kínál különleges ételeket és italokat, köztük a Forró Kutya BBQ és a Szendo Smoke BBQ csapata is.
