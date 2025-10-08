október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Füstbe burkolt szenvedély a szerencsi vár falai között

Címkék#fesztivál#verseny#boon video#I Love Smoky#Vizsolyi Róbert#világbajnokság#gasztro

Idén ötödik alkalommal rendezik meg a számos különlegességet ígérő I Love Smoky fesztivált. A szerencsi Rákóczi-várban három napon át a BBQ kapja a főszerepet: a füst, az ízek és a parázs uralja majd az udvart és a várost.

Boon.hu
Füstbe burkolt szenvedély a szerencsi vár falai között

Fergeteges hangulat várható Szerencsen

Forrás: MW

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hétvégén startol az I Love Smoky kiállítás és BBQ-verseny Szerencsen. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot. A fesztivál főszervezője, Vizsolyi Róbert és csapata nemrég aranyérmet szerzett Szófiában, amivel kijutottak az amerikai világbajnokságra, most pedig hazai pályán mutatják meg, miért tartoznak a magyarok a világ BBQ-elitjébe.

BBQ fesztivál lesz Szerencsen
A szerencsi Rákóczi-várban a gasztronómiáé és a szórakozásé lesz a főszerep
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

Szerencs a BBQ fővárosa lesz a hétvégén

Október 10–12. között a szerencsi Rákóczi-vár udvara igazi gasztro- és zenei fesztivállá alakul, ahol 36 csapat méri össze tudását. 

A Magyar Bajnokságon 16 hazai, a nemzetközi versenyen pedig 22 külföldi csapat vesz részt 9 különböző országból. 

A KCBS (Kansas City Barbeque Society) hivatalos versenyeként az I Love Smoky a legjobbakat hozza el a csokifővárosba, ami így a BBQ fővárosa is lesz október második hétvégéjén. A látogatók ízletes falatok, bemutatók és koncertek mellett betekintést nyerhetnek a BBQ-kultúra kulisszái mögé. Workshopok, főzőbemutatók és gasztrópiac várja az érdeklődőket, miközben a Rákóczi-vár hangulata különleges díszletet ad az eseménynek. A tavalyi esemény hangulatáról olvashat a boon.hu alábbi cikkében.

Nemcsak ízek, hanem egész napos programok is várják a látogatókat

Október 10-én, pénteken este a Vanee és a Star Deluxe koncertjei nyitják meg a fesztivált. Szombaton egész napos amerikai autókiállítás, rodeo bika bajnokság, utcazenészek, valamint gyermekprogramok – ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások – várják a látogatókat. Az este csúcspontja Egri Péter és a Mystery Gang koncertje lesz, amely garantáltan forró hangulatot teremt a vár udvarán. Vasárnap a KCBS Master Series verseny döntője és az eredményhirdetés zárja a hétvégét.

A helyszínen 7 kiállító és 10 gasztropartner kínál különleges ételeket és italokat, köztük a Forró Kutya BBQ és a Szendo Smoke BBQ csapata is.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu