Füstbe burkolt szenvedély a szerencsi vár falai között

Hétvégén startol az I Love Smoky kiállítás és BBQ-verseny Szerencsen. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot. A fesztivál főszervezője, Vizsolyi Róbert és csapata nemrég aranyérmet szerzett Szófiában, amivel kijutottak az amerikai világbajnokságra, most pedig hazai pályán mutatják meg, miért tartoznak a magyarok a világ BBQ-elitjébe.

A szerencsi Rákóczi-várban a gasztronómiáé és a szórakozásé lesz a főszerep

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

Szerencs a BBQ fővárosa lesz a hétvégén

Október 10–12. között a szerencsi Rákóczi-vár udvara igazi gasztro- és zenei fesztivállá alakul, ahol 36 csapat méri össze tudását.

A Magyar Bajnokságon 16 hazai, a nemzetközi versenyen pedig 22 külföldi csapat vesz részt 9 különböző országból.

A KCBS (Kansas City Barbeque Society) hivatalos versenyeként az I Love Smoky a legjobbakat hozza el a csokifővárosba, ami így a BBQ fővárosa is lesz október második hétvégéjén. A látogatók ízletes falatok, bemutatók és koncertek mellett betekintést nyerhetnek a BBQ-kultúra kulisszái mögé. Workshopok, főzőbemutatók és gasztrópiac várja az érdeklődőket, miközben a Rákóczi-vár hangulata különleges díszletet ad az eseménynek. A tavalyi esemény hangulatáról olvashat a boon.hu alábbi cikkében.