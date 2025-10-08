október 8., szerda

Indián nyár

1 órája

Rekordokat döntött az idei szeptember. Emlékszik még milyen meleg volt?

Száraz volt és legtöbbször a szokásosnál melegebb is. A szeptember ebben az évben rekordokat döntött.

A szeptember sajnos csapadékhiányt és szárazságot is hozott

A 2025. szeptember középhőmérséklete a HungaroMet mérései alapján országos átlagban 18,28°C volt, ami 2,24 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot, amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember volt a huszadik század kezdete óta.

szeptember
A szeptember ebben az évben rekordokat döntött
A szeptember délkeleten volt a legmelegebb

Az Alföldön nagy területen 19 fok feletti, a délkeleti országrészben kisebb területen a 20 fokot is meghaladó volt a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 17 és 19 fok között alakult a szeptemberi átlaghőmérséklet, míg 17 fok alatti értékek többfelé az Északi-középhegységben fordultak elő.

Csapadékhiány és szárazság is volt

A szeptemberi havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 40,7 mm, ami százalékkal marad el a szokásos mennyiségtől (1991–2020-as átlag: 59,1 mm). A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90–100 mm körül alakult a szeptemberi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 mm körüli havi csapadékot mértünk.

 

